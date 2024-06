DRACULA - eine Horror-Komödie

Dracula als schrulliger alter Klischeevampir trifft auf den steifen Briten und Immobilienmakler Harker. Die Kulturunterschiede sind gravierend. Harker versteht die Welt nicht mehr, als sich Dracula als Gastgeber selber zu übertreffen versucht. Der Alte hat eine Abneigung gegen Spiegel und ist am Tag nicht auffindbar. Er erscheint in den allerunerwartetsten Momenten und ist offensichtlich in das Portrait von Mina verliebt – Harkers Verlobter.

Noch haarsträubender wird es, als der mehrere Hundert Jahre alte Graf in London auf die feine Gesellschaft trifft. Tee trinkt er leider keinen. Und Lucy gefällt ihm mehr als Mina…niemand ist vor dem Vampir mehr sicher! Nur noch einer kann hier helfen: der Vampirologe (Vampirjäger) Professor Van Helsing. REGIE/BEARBEITUNG - Alexander Pschill

BÜHNENBILD/KOSTÜME/BEARBEITUNG - Kaja Dymnicki

MUSIK - Stefan Lasko & Stefan Galler

MIT Christian Dolezal, Emilia Rupperti, Raphaela Möst, Aleksandra Corovic, Elena Hückel, u.a.