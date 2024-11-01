|Juli 2026
|Mi. 1. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
https://kultur.net/buehne-theatersommer-haag/programm/der-geizige#2026-07-01
Der Geizige (01.07.2026)
2026-07-01T20:15:00+02:[email protected]
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|Fr. 3. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
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Der Geizige (03.07.2026)
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|Sa. 4. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
https://kultur.net/buehne-theatersommer-haag/programm/der-geizige#2026-07-04
Der Geizige (04.07.2026)
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|Do. 9. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
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Der Geizige (09.07.2026)
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|Fr. 10. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
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Der Geizige (10.07.2026)
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|Sa. 11. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
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Der Geizige (11.07.2026)
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|Do. 16. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
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Der Geizige (16.07.2026)
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|Fr. 17. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
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|Sa. 18. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
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Der Geizige (18.07.2026)
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|Do. 23. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
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Der Geizige (23.07.2026)
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|Fr. 24. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
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Der Geizige (24.07.2026)
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|Sa. 25. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
https://kultur.net/buehne-theatersommer-haag/programm/der-geizige#2026-07-25
Der Geizige (25.07.2026)
2026-07-25T20:15:00+02:[email protected]
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|Mi. 29. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
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Der Geizige (29.07.2026)
2026-07-29T20:15:00+02:[email protected]
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|Do. 30. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
https://kultur.net/buehne-theatersommer-haag/programm/der-geizige#2026-07-30
Der Geizige (30.07.2026)
2026-07-30T20:15:00+02:[email protected]
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|Fr. 31. Juli 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
https://kultur.net/buehne-theatersommer-haag/programm/der-geizige#2026-07-31
Der Geizige (31.07.2026)
2026-07-31T20:15:00+02:[email protected]
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|August 2026
|Fr. 7. Aug. 2026
20:15 Uhr
Bühne Theatersommer Haag, Hauptplatz 1, A-3350 Haag
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Der Geizige (07.08.2026)
2026-08-07T20:15:00+02:[email protected]
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|Sa. 8. Aug. 2026
20:15 Uhr
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Der Geizige (08.08.2026)
2026-08-08T20:15:00+02:[email protected]
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