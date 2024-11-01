Der Geizige


Theatersommer Haag

Der Geizige

Bühne Theatersommer Haag
1. Juli bis 8. Aug. 2026
Molière in einer Bearbeitung von Leander Haußmann - In Molières berühmter Komödie Der Geizige begegnen wir Harpagon, einem narzisstischen Knauser, der sein im Garten vergrabenes Geld beinahe erotisch verehrt. Liebe ist für ihn nur ein Geschäft, Mitmenschlichkeit nicht einmal ansatzweise erkennbar. Er terrorisiert seine Familie und will die Heiratspläne seiner Kinder zu seinem Vorteil nutzen:

Tochter Elise soll den reichen, alten Anselme heiraten, Sohn Cléante eine vermögende Witwe. Harpagon selbst begehrt die junge Marianne, die jedoch Cléante liebt. Doch mit List gelingt es den Geschwistern schließlich, ihre Liebesheiraten gegen seinen Willen durchzusetzen.

INTENDANZ Christian Dolezal
REGIE Leander Haußmann
BÜHNE Max Lindner
KOSTÜME Cedric Mpaka

MITWIRKENDE Gerti Drassl, Christian Dolezal, Laura Laufenberg, Tobias Artner, Julian Tzschentke, Robin Krakowski

Details zur Spielstätte:
Bühne Theatersommer Haag
Hauptplatz 1, A-3350 Haag
Im Rahmen des Festivals:
Theatersommer Haag

Termine: Der Geizige - Bühne Theatersommer Haag

Juli 2026
Mi. 1. Juli 2026
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Fr. 3. Juli 2026
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Sa. 4. Juli 2026
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Do. 9. Juli 2026
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Fr. 10. Juli 2026
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Sa. 11. Juli 2026
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Do. 16. Juli 2026
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Fr. 17. Juli 2026
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Sa. 18. Juli 2026
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Do. 23. Juli 2026
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Fr. 24. Juli 2026
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Sa. 25. Juli 2026
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Mi. 29. Juli 2026
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Do. 30. Juli 2026
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Fr. 31. Juli 2026
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August 2026
Fr. 7. Aug. 2026
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Sa. 8. Aug. 2026
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