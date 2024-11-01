Der Geizige

Molière in einer Bearbeitung von Leander Haußmann - In Molières berühmter Komödie Der Geizige begegnen wir Harpagon, einem narzisstischen Knauser, der sein im Garten vergrabenes Geld beinahe erotisch verehrt. Liebe ist für ihn nur ein Geschäft, Mitmenschlichkeit nicht einmal ansatzweise erkennbar. Er terrorisiert seine Familie und will die Heiratspläne seiner Kinder zu seinem Vorteil nutzen:

Tochter Elise soll den reichen, alten Anselme heiraten, Sohn Cléante eine vermögende Witwe. Harpagon selbst begehrt die junge Marianne, die jedoch Cléante liebt. Doch mit List gelingt es den Geschwistern schließlich, ihre Liebesheiraten gegen seinen Willen durchzusetzen. — INTENDANZ Christian Dolezal

REGIE Leander Haußmann

BÜHNE Max Lindner

KOSTÜME Cedric Mpaka MITWIRKENDE Gerti Drassl, Christian Dolezal, Laura Laufenberg, Tobias Artner, Julian Tzschentke, Robin Krakowski