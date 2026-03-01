Doch als auch noch die wilde Affenbande Mogli entführt, steht der ganze Dschungel Kopf. Ob es Mogli gelingt, den Dschungel zu retten?
Das teatro-Musical mit der Musik von David Schieber und Lena Wiesinger, nach dem Textbuch von Norbert Holoubek.
teatro ist seit 27 Jahren bekannt und beliebt dafür, weltberühmte Klassiker auf die Bühne zu bringen – eindrucksvoll, witzig und berührend.
Die jungen Darsteller:innen haben schon in den vergangenen Sommern in den Produktionen Bambi, Schneewittchen, Cinderella und Pinocchio erfolgreich bewiesen, dass sie wissen, wie man verzaubert und blendend unterhält – sie haben’s drauf, und auch heuer werden sie mit dem märchenhaften Stück Mogli – Das Dschungelbuch alle Musical-Register ziehen.
Für den professionellen Standard aller teatro-Stücke sorgt von Beginn an Intendant Norberto Bertassi, ehemaliges Mitglied der Vereinigten Bühnen Wien, der für diese Produktion gemeinsam mit David Schieber die Musik komponiert hat. Das Buch wurde von Norbert Holoubek neu geschrieben, der ebenso Regie führt. Für das musikalische Live-Highlight sorgen Profimusiker; der musikalische Leiter David Schieber hat auch die Musik arrangiert. Beatrix Gfaller übernimmt die choreographische Leitung. Kostüme: Brigitte Huber, Maske: Renate Harter.
Seit 27 Jahren bereichert teatro nun schon – und der Verein hat unzähligen Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien immense Begeisterung fürs Theater und vor allem fürs Musiktheater näherbringen können.
Nach herausfordernden ersten Schritten in den Anfangsjahren ist teatro zu einer professionellen, kulturellen Institution herangewachsen, und Intendant Norberto Bertassi sagt mit strahlendem Gesicht und ungebrochener Kraft:
„Es macht viel Freude, zurück wie auch nach vorne zu blicken. Jedes Jahr erleben wir glückliche Kinder mit ihren Familien, das war und ist mein Ziel. Ich bin sehr stolz auf teatro, mein gesamtes Team, all die Darsteller:innen. Wir bieten seit kurzem auch Musical- sowie Schauspielkurse für Erwachsene an – die Nachfrage danach war einfach sehr groß. Und damit wir noch mehr Musicalherzen höher schlagen lassen können, spielen wir nun auch Gastspiele außerhalb von Mödling, z. B. im Theater im Park und im Globe in Wien, in Amstetten, in Brunn/Gebirge und bei den Kulturzentren Burgenland. Meine langjährige Vision geht nun tatsächlich in Erfüllung.“
Leading Team
Intendanz: Norberto Bertassi
Musik: Norberto Bertassi / David Schieber
Textbuch und Regie: Norbert Holoubek
Choreographie: Beatrix Gfaller
Musikalische Leitung & Arrangements: David Schieber
Kostüme: Brigitte Huber
Bühnenbild: Norberto Bertassi
Projektionen: Fabian Fischer
Maske: Renate Harter
Fotographie: Helmut Rasinger
Regieassistenz: Julia Schmid
Besetzung
Mogli – Joel Gradinger
Balu – Manfred Schweiger
Shir Khan – David Mannhart
Madame Kali Parvati – Katharina Lochmann
Tara (Kalis Tochter) – Anouk Auer
King Louis – Alexander Hoffelner
Prinz Louis – Konstantin Pichler
Raksha – Valerie Fürnkranz
Akela – Wut Draskovirtsch
Hathi – Antonia Tröstl
