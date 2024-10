Taktvoller Herbst-bst

Antonella und Tari beginnen ihren Wanderurlaub durch den magischen Wald. Sie wollen es sich gerade in ihrem Zelt gemütlich machen, da hören sie jemanden, der »bst« flüstert. Hinter ihnen steht ein Mann, der sich als Herr Bst vorstellt. Er behauptet, ein Klangmagier zu sein und mit Tönen zaubern zu können.

Als Klangmagier mag er es am liebsten leise, weshalb er alle Störenfriede im Wald mit »bst« ermahnt. Wenn es dann still genug ist, legt er mit seiner eigenen, lebhaften Musik richtig los! Antonella und Tari sind begeistert, was für tolle Klänge er erschaffen kann.

Besetzung

Judith Koblmüller | Antonella

Rino Indiono | Tari

Sebastian Wielandt | Klangwerk, Bodypercussion & Beatbox

Isabella Reder | Bühnenbild & Kostüme

Anna Dürrschmid, Malina Meier, Almut Wregg | Konzept & Regie