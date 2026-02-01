Spanien trifft Eberschwang

Die Bauernkapelle Eberschwang wurde 1942 mit sieben Jungmusikern gegründet und zählt heute an die 88 aktive Mitglieder. Das vielseitige Ensemble steht nicht nur für traditionelle Blasmusik, sondern auch für abwechslungsreiche Darbietungen, die verschiedene musikalische Genres wie Polkas, Märsche und Ouvertüren miteinander verbinden.

Das Duo Fetén Fetén besteht aus Jorge Arribas und Diego Galaz aus dem spanischen Burgos. Die experimentierfreudigen Musiker haben eine Vorliebe für Tänze wie Walzer, Fandango, Bolero, Tarantella, Habanera oder Paso doble, die sie mitunter auch auf ungewöhnlichen Musikinstrumenten spielen: Neben Violine oder Akkordeon kommen Säge, Strohvioline oder sogar eine Campingstuhlflöte zum Einsatz.

Besetzung

Fetén Fetén

Diego Galaz | Violine, Huesera, Löffel, Pfanne, Singende Säge & Strohgeige

Jorge Arribas | Akkordeon, Geierknochenflöte, Gaita de la sierra, Campingstuhlflöte, Basuri & Muscheln

Bauernkapelle Eberschwang