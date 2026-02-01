Spanien trifft Eberschwang

Das Duo Fetén Fetén besteht aus Jorge Arribas und Diego Galaz aus dem spanischen Burgos. Die experimentierfreudigen Musiker haben eine Vorliebe für Tänze wie Walzer, Fandango, Bolero, Tarantella, Habanera oder Paso doble, die sie mitunter auch auf ungewöhnlichen Musikinstrumenten spielen: Neben Violine oder Akkordeon kommen Säge, Strohvioline oder sogar eine Campingstuhlflöte zum Einsatz.
Besetzung
Fetén Fetén
Diego Galaz | Violine, Huesera, Löffel, Pfanne, Singende Säge & Strohgeige
Jorge Arribas | Akkordeon, Geierknochenflöte, Gaita de la sierra, Campingstuhlflöte, Basuri & Muscheln
|Februar 2026
|Mo. 23. Feb. 2026
19:30 Uhr
