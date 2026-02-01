Spanien trifft Eberschwang


Spanien trifft Eberschwang

Brucknerhaus Linz
23. Feb. 2026
Die Bauernkapelle Eberschwang wurde 1942 mit sieben Jungmusikern gegründet und zählt heute an die 88 aktive Mitglieder. Das vielseitige Ensemble steht nicht nur für traditionelle Blasmusik, sondern auch für abwechslungsreiche Darbietungen, die verschiedene musikalische Genres wie Polkas, Märsche und Ouvertüren miteinander verbinden.

Das Duo Fetén Fetén besteht aus Jorge Arribas und Diego Galaz aus dem spanischen Burgos. Die experimentierfreudigen Musiker haben eine Vorliebe für Tänze wie Walzer, Fandango, Bolero, Tarantella, Habanera oder Paso doble, die sie mitunter auch auf ungewöhnlichen Musikinstrumenten spielen: Neben Violine oder Akkordeon kommen Säge, Strohvioline oder sogar eine Campingstuhlflöte zum Einsatz.

Besetzung
Fetén Fetén

Diego Galaz | Violine, Huesera, Löffel, Pfanne, Singende Säge & Strohgeige

Jorge Arribas | Akkordeon, Geierknochenflöte, Gaita de la sierra, Campingstuhlflöte, Basuri & Muscheln

Bauernkapelle Eberschwang

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Termine: Spanien trifft Eberschwang - Brucknerhaus Linz

Februar 2026
Mo. 23. Feb. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 