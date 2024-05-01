Samba trifft Alpenland

Man muss die Welt nicht immer neu erfinden, um etwas Großartiges zu schaffen. Oft reicht es, wenn sich zwei finden, die großartig zusammenpassen. Genau das ist der Fall bei der Austro Brazil Connection (ABC) und dem Härtel Quintett. Die Austro Brazil Connection ist eine Verbindung zwischen österreichischen Melodie-Instrumenten und brasilianischer Perkussion, die in dieser Art ihresgleichen sucht.

Alpenländische Polkas und Sambas treffen auf zünftige Märsche und mischen sich mit brasilianischem Off-Beat. ABC vereint südamerikanische Lebensfreude mit mitteleuropäischer Musiktradition – Musik, die ins Herz geht und nicht mehr loslässt!

Geprägt von ihrem volksmusikalischen Umfeld, einer klassischen Musikausbildung und der Neugierde für Musikdialekte aus aller Welt, zaubern die fünf Musikantinnen und Musikanten des Härtel Quintetts ideenreich, voller Harmonie und Schwung die schönsten Klänge aus ihren Instrumenten. Am liebsten ist es den drei Härtel-Geschwistern und ihren Freund:innen, wenn die Zuhörer:innen ihre Tanzbeine schwingen und vor lauter Freude juchzen! Und das fällt bei Polka, Walzer, Dudler und dem einen oder anderen Boarischen aus Wien und der Steiermark gewiss nicht wirklich schwer.

Besetzung

Austro Brazil Connection

Emerson Fernandes dos Santos | Tam Tam, Cavaquinho & Gesang

Ana Lucia Oliveira Sousa dos Santos | Pandeiro & Gesang

Luciana Oliveira Sousa | Tanz

Paul Sommersguter | Posaune & Gesang

Vinzenz Härtel | Trompete, Gitarre & Gesang

Johannes Bär | Tuba & Gesang

Härtel Quintett

Eva-Maria Wieser | Violine & Gesang

Marie-Theres Härtel | Violine, Viola & Gesang

Vinzenz Härtel | Harmonika, Trompete, Kontrabass & Gesang

Linde Härtel | Viola, Violoncello & Gesang

Johannes Bär | Tuba, Trompete & Gesang