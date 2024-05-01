Samba trifft Alpenland

Alpenländische Polkas und Sambas treffen auf zünftige Märsche und mischen sich mit brasilianischem Off-Beat. ABC vereint südamerikanische Lebensfreude mit mitteleuropäischer Musiktradition – Musik, die ins Herz geht und nicht mehr loslässt!
Geprägt von ihrem volksmusikalischen Umfeld, einer klassischen Musikausbildung und der Neugierde für Musikdialekte aus aller Welt, zaubern die fünf Musikantinnen und Musikanten des Härtel Quintetts ideenreich, voller Harmonie und Schwung die schönsten Klänge aus ihren Instrumenten. Am liebsten ist es den drei Härtel-Geschwistern und ihren Freund:innen, wenn die Zuhörer:innen ihre Tanzbeine schwingen und vor lauter Freude juchzen! Und das fällt bei Polka, Walzer, Dudler und dem einen oder anderen Boarischen aus Wien und der Steiermark gewiss nicht wirklich schwer.
Besetzung
Austro Brazil Connection
Emerson Fernandes dos Santos | Tam Tam, Cavaquinho & Gesang
Ana Lucia Oliveira Sousa dos Santos | Pandeiro & Gesang
Luciana Oliveira Sousa | Tanz
Paul Sommersguter | Posaune & Gesang
Vinzenz Härtel | Trompete, Gitarre & Gesang
Johannes Bär | Tuba & Gesang
Härtel Quintett
Eva-Maria Wieser | Violine & Gesang
Marie-Theres Härtel | Violine, Viola & Gesang
Vinzenz Härtel | Harmonika, Trompete, Kontrabass & Gesang
Linde Härtel | Viola, Violoncello & Gesang
Johannes Bär | Tuba, Trompete & Gesang
|Juni 2026
|Do. 18. Juni 2026
19:30 Uhr
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