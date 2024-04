Sabo|Tage in Concert III

“it’s all about the music, the groove & the melodie.” Elektronische Musik trifft bei SABO|TAGE auf Klassisches Orchester. Eine Fusion aus bewegenden Rhythmen, treibenden Synthesizer-Melodien und kraftvollen Beats von DJ Pete Sabo mit voll besetztem Orchester unter der Leitung von Dirigent Alexander Koller.