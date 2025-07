Rebekka Bakken - Always On My Mind

Die vielfach ausgezeichnete norwegische Künstlerin setzt mit gefühlvoller Stimme und intimer Bandbesetzung ihre Lieblingslieder in ein vielschichtiges Klangkarussell. Auf Tournee zum aktuellen Album Always On My Mind widmet sich die norwegische Sängerin und Songwriterin mit intimer Bandbesetzung ihren Lieblingssongs.

Rebekka Bakken überführt diese Lieder, die sie zum Teil schon seit ihrer Kindheit begleiten, in ihren unverwechselbaren Klangkosmos zwischen atmosphärischem skandinavischem Pop und Jazz.

Klassiker wie Yesterday von Lennon/McCartney, Here Comes The Flood von Peter Gabriel oder Why von Annie Lennox erklingen ebenso in einem völlig neuen Sound, wie Break My Heart Again von Finneas O'Connell, der mit seiner Schwester Billie Eilish für eine neue Generation von Songwriter:innen steht.

Mit einigen der besten Session-Musiker aus Norwegen erschließt die mehrfach mit Gold auszeichnete Musikerin und Produzentin mystische Tiefen in den von ihr ausgewählten Songs. Die berühmten Klangwolken von Gitarrist Eivind Aarset orchestriert Rebekka Bakken gekonnt mit den atmosphärischen Orgel- und Synthesizer-Flächen von Jørn Øien und Torjus Vierli, die sich verklärt um Piano-Akkorde und die Bass-Linien von Tor Egil Kreken und Drum-Beats von Rune Arnesen legen. Diese vielschichtige Klangkulisse bereitet das Bett für die atemberaubend gefühlvolle Stimme von Rebekka Bakken, die wegen ihrer Intensität von manchen auch mit Janis Joplin verglichen wird.

»These songs have 'always been on my mind' and inspired my own songwriting. They are the 'soundtrack of my life' and some of them have stuck with me since my childhood. I have developed my own voice listening to some of these songs and it is just the right moment to re-interpret them my way«, erklärt die Künstlerin.