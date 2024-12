New York Voices - Let it Snow

The New York Voices gilt als eines der weltbesten Vokal-Jazzensembles. Das Quartett zeichnet sich insbesondere durch seine stilistische Wandlungsfähigkeit aus und präsentiert sich mit einer großen stilistischen Vielfalt aus den Genres Pop, R&B und Bossa Nova. Unter dem Titel Let it snow werden diese Qualitäten zu einem unvergesslichen und stimmungsvollen Jazzabend, der die Vorfreude auf Weihnachten steigert!