La Venexiana & Teatri 35 - Caravaggio und Monteverdi


La Venexiana & Teatri 35 - Caravaggio und Monteverdi

Brucknerhaus Linz
7. Mai 2026
Der Maler Michelangelo Merisi, besser bekannt als Caravaggio, war ein Meister der Kontraste. Mit seiner plastischen Chiaroscuro-Technik ließ er in seinen Werken Szenen nahezu lebendig erscheinen. Die Theatergruppe Teatri 35 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Caravaggios Gemälde auf der Bühne zum Leben zu erwecken.

In ihren kunstvoll inszenierten Tableaux vivants inszeniert sie die zeitlose Menschlichkeit, die Caravaggios Gemälde auszeichnet. Kombiniert mit Musik von frühneuzeitlichen Komponisten wie Claudio Monteverdi, Marco da Gagliano oder Heinrich Schütz entsteht so ein lebendiges Gesamtkunstwerk.

Programm
Live zur Musik inszenierte Tableaux vivants nach berühmten Gemälden Caravaggios kombiniert mit:

Claudio Monteverdi // 1567–1643
»Ohimè, dov’è il mio ben?« SV 140, aus: Settimo libro de madrigali // 1619
»Io son pur vezzosetta pastorella« SV 121, aus: Settimo libro de madrigali // 1619
»Bel pastor dal cui bel guardo« SV 168, aus: Madrigali e canzonette. Libro nono // 1651
»Pur ti miro«, aus der Oper L’incoronazione di Poppea SV 308 // 1642
Lamento d’Arianna SV 22 // 1623
»O bone Jesu o piissimi Jesu« SV 313 // 1622
»Sì dolce è’l tormento« SV 332 // 1624
»Ecco di dolci raggi« SV 249, aus: Scherzi musicali // 1632

Marco da Gagliano // 1582–1643
»Vergine bella« // o. J.

Heinrich Schütz // 1585‒1672
»Verbum caro factum est«, aus: Kleine geistliche Konzerte II SWV 314 // 1639

Sigismondo D’India // um 1580–1629
»Pianget’ occhi miei lassi«, aus: Le musiche da cantar solo // 1609
»Piangono al pianger mio«, aus: Le musiche a 1 et 2 voci. Libro quarto // 1621
»Mentre che ’l cor«, aus: Le musiche a 1 et 2 voci. Libro quarto // 1621

Benedetto Ferrari // 1603–1681
»Queste pungenti spine«, aus: Musiche varie a voce sola. Libro secondo // 1637

Besetzung
La Venexiana
Emanuela Galli | Sopran
Agnese Allegra | Sopran
Giacomo Schiavo | Tenor
Dario Carpanese | Cembalo
Gabriele Palomba | Theorbe & Leitung

Teatri 35
Antonella Parrella | Schauspiel
Gaetano Coccia | Schauspiel
Francesco Ottavio De Santis | Schauspiel

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Termine: La Venexiana & Teatri 35 - Caravaggio und Monteverdi - Brucknerhaus Linz

Mai 2026
Do. 7. Mai 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 