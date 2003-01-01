La Venexiana & Teatri 35 - Caravaggio und Monteverdi

In ihren kunstvoll inszenierten Tableaux vivants inszeniert sie die zeitlose Menschlichkeit, die Caravaggios Gemälde auszeichnet. Kombiniert mit Musik von frühneuzeitlichen Komponisten wie Claudio Monteverdi, Marco da Gagliano oder Heinrich Schütz entsteht so ein lebendiges Gesamtkunstwerk.
Programm
Live zur Musik inszenierte Tableaux vivants nach berühmten Gemälden Caravaggios kombiniert mit:
Claudio Monteverdi // 1567–1643
»Ohimè, dov’è il mio ben?« SV 140, aus: Settimo libro de madrigali // 1619
»Io son pur vezzosetta pastorella« SV 121, aus: Settimo libro de madrigali // 1619
»Bel pastor dal cui bel guardo« SV 168, aus: Madrigali e canzonette. Libro nono // 1651
»Pur ti miro«, aus der Oper L’incoronazione di Poppea SV 308 // 1642
Lamento d’Arianna SV 22 // 1623
»O bone Jesu o piissimi Jesu« SV 313 // 1622
»Sì dolce è’l tormento« SV 332 // 1624
»Ecco di dolci raggi« SV 249, aus: Scherzi musicali // 1632
Marco da Gagliano // 1582–1643
»Vergine bella« // o. J.
Heinrich Schütz // 1585‒1672
»Verbum caro factum est«, aus: Kleine geistliche Konzerte II SWV 314 // 1639
Sigismondo D’India // um 1580–1629
»Pianget’ occhi miei lassi«, aus: Le musiche da cantar solo // 1609
»Piangono al pianger mio«, aus: Le musiche a 1 et 2 voci. Libro quarto // 1621
»Mentre che ’l cor«, aus: Le musiche a 1 et 2 voci. Libro quarto // 1621
Benedetto Ferrari // 1603–1681
»Queste pungenti spine«, aus: Musiche varie a voce sola. Libro secondo // 1637
Besetzung
La Venexiana
Emanuela Galli | Sopran
Agnese Allegra | Sopran
Giacomo Schiavo | Tenor
Dario Carpanese | Cembalo
Gabriele Palomba | Theorbe & Leitung
Teatri 35
Antonella Parrella | Schauspiel
Gaetano Coccia | Schauspiel
Francesco Ottavio De Santis | Schauspiel
|Mai 2026
|Do. 7. Mai 2026
19:30 Uhr
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