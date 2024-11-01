Klang und Farbe - Vernissage

Freier Eintritt. - Anlässlich des Bruckner-Jahres 2024 haben sich Menschen mit Beeinträchtigungen aus dem Institut ›Schön für Besondere Menschen‹ (Kirchdorf/Micheldorf) künstlerisch mit Anton Bruckner und seinen Werken auseinandergesetzt. Im ›Klang und Farbe‹-Unterricht entstanden Bruckner-Porträt-Übermalungen, bei denen die Originale völlig neu und individuell gestaltet wurden.

Das Unterrichtsfach ›Klang und Farbe‹ bietet unter künstlerischer Anleitung Anregung und Unterstützung für freie, kreative Entfaltung im Zeichnen und Malen. Im zweiwöchigen Rhythmus gehen dort talentierte Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung im Atelier ihren kreativen Fähigkeiten nach und probieren neue Techniken aus. Viele der Bilder zeugen von besonderem künstlerischem Ausdruck, von der Liebe zur Farbe, zur Bewegung und von der Faszination des Materials. Die Musik im Atelier wirkt dabei indirekt auf die Gestaltung ein, es entstehen oftmals Bilder, in denen sich die Musik wiederfinden lässt.

Programm

Eröffnung durch

Hubert Nitsch | Kunstpastoral der Diözese Linz

Musikalische Umrahmung durch die Band

Schön und Laut

Besetzung

Manfred Schöller | Projektleitung

Freier Eintritt. Kostenlose Zählkarten sind ab 4. September im Service-Center erhältlich.

Die Ausstellung ist anschließend bei freiem Eintritt geöffnet.