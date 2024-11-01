Klang und Farbe - Vernissage

Das Unterrichtsfach ›Klang und Farbe‹ bietet unter künstlerischer Anleitung Anregung und Unterstützung für freie, kreative Entfaltung im Zeichnen und Malen. Im zweiwöchigen Rhythmus gehen dort talentierte Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung im Atelier ihren kreativen Fähigkeiten nach und probieren neue Techniken aus. Viele der Bilder zeugen von besonderem künstlerischem Ausdruck, von der Liebe zur Farbe, zur Bewegung und von der Faszination des Materials. Die Musik im Atelier wirkt dabei indirekt auf die Gestaltung ein, es entstehen oftmals Bilder, in denen sich die Musik wiederfinden lässt.
Programm
Eröffnung durch
Hubert Nitsch | Kunstpastoral der Diözese Linz
Musikalische Umrahmung durch die Band
Schön und Laut
Besetzung
Manfred Schöller | Projektleitung
Freier Eintritt. Kostenlose Zählkarten sind ab 4. September im Service-Center erhältlich.
Die Ausstellung ist anschließend bei freiem Eintritt geöffnet.
|September 2026
|Do. 17. Sept. 2026
18:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen