Brucknerfest Linz

Brucknerhaus Linz
17. Sept. 2026
Freier Eintritt. - Anlässlich des Bruckner-Jahres 2024 haben sich Menschen mit Beeinträchtigungen aus dem Institut ›Schön für Besondere Menschen‹ (Kirchdorf/Micheldorf) künstlerisch mit Anton Bruckner und seinen Werken auseinandergesetzt. Im ›Klang und Farbe‹-Unterricht entstanden Bruckner-Porträt-Übermalungen, bei denen die Originale völlig neu und individuell gestaltet wurden.

Das Unterrichtsfach ›Klang und Farbe‹ bietet unter künstlerischer Anleitung Anregung und Unterstützung für freie, kreative Entfaltung im Zeichnen und Malen. Im zweiwöchigen Rhythmus gehen dort talentierte Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung im Atelier ihren kreativen Fähigkeiten nach und probieren neue Techniken aus. Viele der Bilder zeugen von besonderem künstlerischem Ausdruck, von der Liebe zur Farbe, zur Bewegung und von der Faszination des Materials. Die Musik im Atelier wirkt dabei indirekt auf die Gestaltung ein, es entstehen oftmals Bilder, in denen sich die Musik wiederfinden lässt.

Programm
Eröffnung durch
Hubert Nitsch | Kunstpastoral der Diözese Linz

Musikalische Umrahmung durch die Band
Schön und Laut

Besetzung
Manfred Schöller | Projektleitung

Freier Eintritt. Kostenlose Zählkarten sind ab 4. September im Service-Center erhältlich.
Die Ausstellung ist anschließend bei freiem Eintritt geöffnet.

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
Im Rahmen des Festivals:
Brucknerfest Linz

Termine: Klang und Farbe - Vernissage - Brucknerhaus Linz

September 2026
Do. 17. Sept. 2026
