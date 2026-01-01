Gernot Kulis - Ich kann nicht anders

Sein neues Comedy-Programm über den täglichen Kampf mit dem ultimativen Gegner: dem eigenen Leben. Gernot Kulis nimmt das Leben, wie es ist - auf die Schaufel. Ob im chaotischen Familienalltag, auf abenteuerlichen Reisen mit schrägen Begegnungen oder im unausgewogenen Duell gegen die künstlich intelligente Badezimmerwaage.

Überall lauern Konflikte, die er nur auf eine Weise löst: mit Humor. Er kann nicht anders.

Ausgestattet mit der K.I., der Kulis-Intelligenz, nimmt er sich in seinem neuen Programm der großen und kleinen Fragen seines Lebens an, stets bereit, auch im Ernst einen Witz zu finden. Und das wie immer auf seine unverwechselbare Art: energiegeladen, vielstimmig, mit vollem Körpereinsatz und einem Tempo, das einem den Atem raubt. Gernot Kulis kann eben nicht anders.