Der Pianist Fergus McCreadie verbindet Jazz mit dem Geist des schottischen Folk und lässt sich bei seiner Musik von den atemberaubenden Landschaften seiner Heimat inspirieren. Sein Sound ist genreübergreifend und spricht ein Publikum auf der ganzen Welt an.

McCreadies Album Forest Floor aus dem Jahr 2022 wurde von den Kritiker:innen bejubelt, erreichte die Spitze der britischen Jazz & Blues-Charts und brachte ihm eine Nominierung für den Mercury Prize, den Jazz FM Instrumentalist of the Year Award und als erstem Jazzkünstler den Scottish Album of the Year Award ein. Das Album führte zu ausverkauften Konzerten in Großbritannien und wurde von BBC Radio 6 Music und The Times gelobt. Sein Nachfolger Stream aus dem Jahr 2024 setzt Fergus McCreadies klangliche Erkundung der Natur fort, wobei er dieses Mal die fließende Schönheit des Wassers einfängt. Als offizieller Yamaha-Künstler bleibt er in der vordersten Reihe des zeitgenössischen Jazz. Seine Tour führt ihn 2025 und 2026 durch Großbritannien und ganz Europa, unter anderem mit einer Headline-Show in der legendären Union Chapel in London und Auftritten bei Jazzfestivals in Italien und Belgien.

Besetzung

Fergus McCreadie | Klavier