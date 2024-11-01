Familienkonzert mit Organist Cameron Carpenter

Orgel-Star Cameron Carpenter spielt um 11:00 Uhr ein Konzert im Großen Saal (besonders empfohlen für Familien und Kinder ab 6 Jahren). Dabei improvisiert er auf der ›Königin der Instrumente‹ die Klangkulisse zur Stummfilmkomödie The Tramp von und mit Charlie Chaplin.

Danach erklärt Carpenter sein Instrument auf spielerische Weise – denn wie bei einem Eisberg ist davon im Saal nur die Spitze zu sehen, der Großteil des so faszinierenden wie komplexen Instruments befindet sich im Verborgenen ...

Programm

11:00 Familienkonzert im Großen Saal mit Organist Cameron Carpenter

Einheitspreis: € 6,–

Davor und danach:

Kreativstationen, Führungen, musikalische Workshops und viele weitere tolle Programmpunkte sowie familienfreundliches Essen im Restaurant BRUCKNER’S