Familienkonzert mit Organist Cameron Carpenter

Danach erklärt Carpenter sein Instrument auf spielerische Weise – denn wie bei einem Eisberg ist davon im Saal nur die Spitze zu sehen, der Großteil des so faszinierenden wie komplexen Instruments befindet sich im Verborgenen ...
Programm
11:00 Familienkonzert im Großen Saal mit Organist Cameron Carpenter
Einheitspreis: € 6,–
Davor und danach:
Kreativstationen, Führungen, musikalische Workshops und viele weitere tolle Programmpunkte sowie familienfreundliches Essen im Restaurant BRUCKNER’S
|September 2026
|Sa. 26. Sept. 2026
11:00 Uhr
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