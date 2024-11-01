Familienkonzert im Mittleren Saal


Brucknerfest Linz

Familienkonzert im Mittleren Saal

Brucknerhaus Linz
26. Sept. 2026
Gespannt sein darf man auf das Familienprogramm um 13:30 Uhr im Mittleren Saal. Umrahmt und abgerundet wird dieser besondere Tag mit Kreativstationen und Hausführungen. Das Restaurant BRUCKNER’S bietet familienfreundliche Speisen an und, wie bei jedem guten Fest, wird es auch noch einige Überraschungen geben!

Programm
13:30 Familienkonzert im Mittleren Saal
Einheitspreis: € 6,–

Davor und danach:
Kreativstationen, Führungen, musikalische Workshops und viele weitere tolle Programmpunkte sowie familienfreundliches Essen im Restaurant BRUCKNER’S

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
Im Rahmen des Festivals:
Brucknerfest Linz

Termine: Familienkonzert im Mittleren Saal - Brucknerhaus Linz

September 2026
Sa. 26. Sept. 2026
13:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 