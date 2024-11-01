Familienkonzert im Mittleren Saal

Gespannt sein darf man auf das Familienprogramm um 13:30 Uhr im Mittleren Saal. Umrahmt und abgerundet wird dieser besondere Tag mit Kreativstationen und Hausführungen. Das Restaurant BRUCKNER’S bietet familienfreundliche Speisen an und, wie bei jedem guten Fest, wird es auch noch einige Überraschungen geben!

Programm

13:30 Familienkonzert im Mittleren Saal

Einheitspreis: € 6,– Davor und danach:

Kreativstationen, Führungen, musikalische Workshops und viele weitere tolle Programmpunkte sowie familienfreundliches Essen im Restaurant BRUCKNER’S