Familienkonzert im Mittleren Saal
26. Sept. 2026
Gespannt sein darf man auf das Familienprogramm um 13:30 Uhr im Mittleren Saal. Umrahmt und abgerundet wird dieser besondere Tag mit Kreativstationen und Hausführungen. Das Restaurant BRUCKNER’S bietet familienfreundliche Speisen an und, wie bei jedem guten Fest, wird es auch noch einige Überraschungen geben!
Programm
13:30 Familienkonzert im Mittleren Saal
Einheitspreis: € 6,–
Davor und danach:
Kreativstationen, Führungen, musikalische Workshops und viele weitere tolle Programmpunkte sowie familienfreundliches Essen im Restaurant BRUCKNER’S
Details zur Spielstätte:
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
Adresse: Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
Telefon: +43 732 76120
Fax: +43 732 76122069
Geodaten: 48.3104, 14.293
Termine: Familienkonzert im Mittleren Saal - Brucknerhaus Linz