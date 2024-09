Familienführung: „Bruckner Spezial“

Bei dieser exklusiven Hausführung lädt das Brucknerhaus Linz Familien ein, herauszufinden, wer der Namensgeber des Konzerthauses an der Donau eigentlich war. Was zeichnete Anton Bruckner aus, wie hat er gelebt und was ist das Besondere an seiner Musik?