Familienfest im Brucknerfest

Freier Eintritt - Nach einer wunderbaren Premiere des Familienfestes im Brucknerfest Linz 2025 freuen freuen sich die Veranstalter sehr, auch in diesem Jahr einen ganzen Tag für Familien anzubieten.

Orgel-Star Cameron Carpenter spielt um 11:00 Uhr ein Konzert im Großen Saal (besonders empfohlen für Familien und Kinder ab 6 Jahren). Dabei improvisiert er auf der ›Königin der Instrumente‹ die Klangkulisse zur Stummfilmkomödie The Tramp von und mit Charlie Chaplin. Danach erklärt Carpenter sein Instrument auf spielerische Weise – denn wie bei einem Eisberg ist davon im Saal nur die Spitze zu sehen, der Großteil des so faszinierenden wie komplexen Instruments befindet sich im Verborgenen ... Gespannt sein darf man darüber hinaus auf das Familienprogramm um 13:30 Uhr im Mittleren Saal. Umrahmt und abgerundet wird dieser besondere Tag mit Kreativstationen und Hausführungen. Das Restaurant BRUCKNER’S bietet familienfreundliche Speisen an und, wie bei jedem guten Fest, wird es auch noch einige Überraschungen geben!

Programm

10:00 Beginn

11:00 Familienkonzert im Großen Saal mit Organist Cameron Carpenter

Einheitspreis: € 6,–

13:30 Familienkonzert im Mittleren Saal

Einheitspreis: € 6,–

15:00 Ende

Davor, dazwischen und danach:

Kreativstationen, Führungen, musikalische Workshops und viele weitere tolle Programmpunkte sowie familienfreundliches Essen im Restaurant BRUCKNER’S