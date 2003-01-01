Brad Mehldau & Kirill Gerstein - In Dialogue

Kirill Gerstein, gleichermaßen in der Klassik und im Jazz versiert, wird für seine dynamische Künstlerschaft und Neugier gefeiert, mit der er unterschiedliche musikalische Stimmen fantasievoll miteinander verbindet. »Ich fühlte mich sofort instinktiv in seine musikalische Sprache hineingezogen«, sagt Kirill Gerstein über Brad Mehldau. Der wiederum gibt zurück: »Er ist ein Virtuose mit erstaunlich großem und vielseitigem Repertoire … aber er ist noch viel mehr als das.« Gemeinsam verwischen Mehldau und Gerstein die Grenzen zwischen Genres, Epochen und Traditionen in einem musikalischen Dialog, der sowohl tiefschürfend intellektuell als auch mitreißend menschlich ist.
Programm
Improvisationen sowie Werke von
Johannes Brahms // 1833–1897
Gabriel Fauré // 1845–1924
György Ligeti // 1923–2006
Brad Mehldau // * 1970
Besetzung
Brad Mehldau | Klavier
Kirill Gerstein | Klavier
Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.
|September 2026
|Mo. 14. Sept. 2026
19:30 Uhr
