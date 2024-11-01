Das Brucknerhaus Linz - Tag des Denkmals

Freier Eintritt! Wie kaum ein anderes Konzerthaus ist das Brucknerhaus Linz selbst im besten Sinne des Wortes ›Klangkörper‹. Mit seinem so schlichten wie prägnanten Grundriss in Form eines Kreissegments schwingt das vom finnischen Architektenpaar Kaija und Heikki Sirén entworfene Gebäude nicht nur harmonisch im Terrain, das Innenstadt und Donau miteinander verbindet.

Es bildet mit seiner der Aufstellung eines Orchesters nachempfundenen Form zugleich den Grundton für die Bühnen und die Auditorien des Großen und des Mittleren Saals im Inneren. Das Brucknerhaus ist sprechende, ist singende Architektur! Konsequent also, dass es am diesjährigen Tag des Denkmals einmal selbst ›auf der Bühne‹ steht: in Form von Klängen, Gesprächen, Architekturführungen und einigen denkmalwürdigen Überraschungen lädt das Brucknerfest Linz gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt ein, das eindrucksvoll Offensichtliche wie das überraschend Unbekannte dieses einzigartigen Hauses (neu) zu entdecken.

Programm

10:00 Überraschung vor dem Haupteingang des Brucknerhauses

Anschließend Architekturführungen, Gespräche und musikalische Interventionen