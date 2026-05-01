Das Kunsthappening 2026 bringt vom 28. bis 30. Mai 2026 im Bezirksmuseum Döbling - Villa Wertheimstein ein spartenübergreifendes Programm aus Bildender Kunst, Literatur, Tanz, Film und Musik zusammen. An drei Tagen erwartet Besucher:innen eine durchgehend geöffnete Galerie sowie ein abwechslungsreicher Ablauf mit Lesungen, Filmvorführungen, Tanz und Live-Musik. Nach Liezen (2024) und Wien-Stammersdorf (2025) ist es die dritte Veranstaltung in diesem Kunstformat.
Freier Eintritt!
Zu den beteiligten Künstler:innen zählen die Damen-Gesangsgruppe unter Leitung von Hao Luheng (Piano: Pang Chen), Carl-Markus Piswanger, Wolfgang Linhart(cosy famous), Martin Fleck, Sung Min Kim, Ferdinand Köstler, Yaya Liu, Björn Lellmann, Jian Tong, Christian Netocny, Liliya Butenko und Roman Alexander Fochler. Eine Würdigung an Hans Peter Wertitsch rundet das Programm ab. Auch der Dadaismus kommt nicht zu kurz.
Programm
Donnerstag – 28. Mai 2026
16:00 Uhr: Galerie (durchgehend)
18:00 Uhr: Offizielle Eröffnung
18:15 Uhr: Lesung
18:45 Uhr: Film
19:15 Uhr: Musik
21:00 Uhr: Abschluss erster Tag
Freitag – 29. Mai 2026
14:00 Uhr: Galerie (durchgehend)
16:00 Uhr: Lesung
16:30 Uhr: Tanz
18:00 Uhr: Film
20:00 Uhr: Musik
22:00 Uhr: Abschluss zweiter Tag
Samstag – 30. Mai 2026
13:00 Uhr: Galerie (durchgehend)
15:00 Uhr: Lesung
17:00 Uhr: Tanz
19:00 Uhr: Film
20:00 Uhr: Musik
22:00 Uhr: Abschluss dritter Tag
https://kunsthappening2026.netlify.app/
erreichbar mit den Linien 10A, 39A, 37, D
|Mai 2026
|Do. 28. Mai 2026
16:00 Uhr
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|Fr. 29. Mai 2026
14:00 Uhr
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|Sa. 30. Mai 2026
13:00 Uhr
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