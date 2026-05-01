Freier Eintritt - Der Kunstverein D.I.C.K. "Die Innovativen, Compagnie für die Kunst" veranstaltet das Kunsthappening 2026 mit Malerei, Lesungen, Film, Musik und Tanz unter Beteiligung österreichischer und internationalen Künstler:innen.

Das Kunsthappening 2026 bringt vom 28. bis 30. Mai 2026 im Bezirksmuseum Döbling - Villa Wertheimstein ein spartenübergreifendes Programm aus Bildender Kunst, Literatur, Tanz, Film und Musik zusammen. An drei Tagen erwartet Besucher:innen eine durchgehend geöffnete Galerie sowie ein abwechslungsreicher Ablauf mit Lesungen, Filmvorführungen, Tanz und Live-Musik. Nach Liezen (2024) und Wien-Stammersdorf (2025) ist es die dritte Veranstaltung in diesem Kunstformat.

Freier Eintritt!

Zu den beteiligten Künstler:innen zählen die Damen-Gesangsgruppe unter Leitung von Hao Luheng (Piano: Pang Chen), Carl-Markus Piswanger, Wolfgang Linhart(cosy famous), Martin Fleck, Sung Min Kim, Ferdinand Köstler, Yaya Liu, Björn Lellmann, Jian Tong, Christian Netocny, Liliya Butenko und Roman Alexander Fochler. Eine Würdigung an Hans Peter Wertitsch rundet das Programm ab. Auch der Dadaismus kommt nicht zu kurz.

Programm

Donnerstag – 28. Mai 2026

16:00 Uhr: Galerie (durchgehend)

18:00 Uhr: Offizielle Eröffnung

18:15 Uhr: Lesung

18:45 Uhr: Film

19:15 Uhr: Musik

21:00 Uhr: Abschluss erster Tag

Freitag – 29. Mai 2026

14:00 Uhr: Galerie (durchgehend)

16:00 Uhr: Lesung

16:30 Uhr: Tanz

18:00 Uhr: Film

20:00 Uhr: Musik

22:00 Uhr: Abschluss zweiter Tag

Samstag – 30. Mai 2026

13:00 Uhr: Galerie (durchgehend)

15:00 Uhr: Lesung

17:00 Uhr: Tanz

19:00 Uhr: Film

20:00 Uhr: Musik

22:00 Uhr: Abschluss dritter Tag

[email protected]

https://kunsthappening2026.netlify.app/

erreichbar mit den Linien 10A, 39A, 37, D