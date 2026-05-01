Kunsthappening 2026


Kunsthappening 2026

Bezirksmuseum Döbling - Villa Wertheimstein
28. bis 30. Mai 2026
Freier Eintritt - Der Kunstverein D.I.C.K. "Die Innovativen, Compagnie für die Kunst" veranstaltet das Kunsthappening 2026 mit Malerei, Lesungen, Film, Musik und Tanz unter Beteiligung österreichischer und internationalen Künstler:innen.

Das Kunsthappening 2026 bringt vom 28. bis 30. Mai 2026 im Bezirksmuseum Döbling - Villa Wertheimstein ein spartenübergreifendes Programm aus Bildender Kunst, Literatur, Tanz, Film und Musik zusammen. An drei Tagen erwartet Besucher:innen eine durchgehend geöffnete Galerie sowie ein abwechslungsreicher Ablauf mit Lesungen, Filmvorführungen, Tanz und Live-Musik. Nach Liezen (2024) und Wien-Stammersdorf (2025) ist es die dritte Veranstaltung in diesem Kunstformat.

Freier Eintritt!

Zu den beteiligten Künstler:innen zählen die Damen-Gesangsgruppe unter Leitung von Hao Luheng (Piano: Pang Chen), Carl-Markus Piswanger, Wolfgang Linhart(cosy famous), Martin Fleck, Sung Min Kim, Ferdinand Köstler, Yaya Liu, Björn Lellmann, Jian Tong, Christian Netocny, Liliya Butenko und Roman Alexander Fochler. Eine Würdigung an Hans Peter Wertitsch rundet das Programm ab. Auch der Dadaismus kommt nicht zu kurz.

Programm
Donnerstag – 28. Mai 2026
16:00 Uhr: Galerie (durchgehend)
18:00 Uhr: Offizielle Eröffnung
18:15 Uhr: Lesung
18:45 Uhr: Film
19:15 Uhr: Musik
21:00 Uhr: Abschluss erster Tag

Freitag – 29. Mai 2026
14:00 Uhr: Galerie (durchgehend)
16:00 Uhr: Lesung
16:30 Uhr: Tanz
18:00 Uhr: Film
20:00 Uhr: Musik
22:00 Uhr: Abschluss zweiter Tag

Samstag – 30. Mai 2026
13:00 Uhr: Galerie (durchgehend)
15:00 Uhr: Lesung
17:00 Uhr: Tanz
19:00 Uhr: Film
20:00 Uhr: Musik
22:00 Uhr: Abschluss dritter Tag

[email protected]

https://kunsthappening2026.netlify.app/

erreichbar mit den Linien 10A, 39A, 37, D

Details zur Spielstätte:
Bezirksmuseum Döbling - Villa Wertheimstein
Döblinger Hauptstraße 96, A-1190 Wien

Termine: Kunsthappening 2026 - Bezirksmuseum Döbling - Villa Wertheimstein

Mai 2026
Do. 28. Mai 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Fr. 29. Mai 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Sa. 30. Mai 2026
13:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren

Taxi 40100

Monatsgewinn in Wien

Taxi 40100 befördert monatlich zehntausende BesucherInnen zu deren Kulturevents. Dieses Monat verlosen wir folgende Freikarten:

>Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel "Der Bockerer" am Di. 16. Juni 2026 um 19:45 Uhr im Theater Scala. © Theater Scala

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel "Der Bockerer" am Di. 16. Juni 2026 um 19:45 Uhr im Theater Scala. Der Fleischhauer Karl Bockerer ist schon ein bisserl enttäuscht, als er an seinem Geburtstag aufwacht: Es ist der 20. April 1938, aber statt der erwarteten Familienfeier begeht seine Frau Binerl nicht seinen, sondern „Führers Geburtstag“, und sein Sohn Hans präsentiert schneidig seine SA-Uniform, bevor er zu einem Aufmarsch ausrückt!

Weitere Infos und zur Verlosung anmelden


Taxi APP Europaweit
 