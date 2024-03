Tamuna Sirbiladze - Not Cool but Compelling

Die erste institutionelle Einzelausstellung zu ihrem künstlerischen Schaffen umfasst Malerei, Zeichnung, Film und Installation. In Tiflis geboren, entwickelt Sirbiladze in Wien ihre künstlerische Handschrift, die sich durch einen ausgeprägten expressiven Stil und eine anthropomorphe Bildsprache auszeichnet. Wiederkehrende Themen in ihrer Malerei sind der menschliche Körper, Sexualität und Verletzlichkeit, die sie mittels eines souveränen Formenvokabulars zunächst in stark figurativer Weise umsetzt, um sich später vermehrt der Abstraktion zuzuwenden.