Stellprobe - Sammlungszugänge der letzten Dekade in einem Display von Heimo Zobernig

Im Sommer 2026 wird das Belvedere 21 auf den Ausstellungsebenen im Erdgeschoss und im Obergeschoss mit einer groß angelegten Schau bespielt, die den Neuerwerbungen für die Belvedere-Sammlung der letzten zehn Jahre gewidmet ist. Ganz dem Profil der Sammlung entsprechend treffen dabei Kunstwerke aller Epochen in einer von Heimo Zobernig entworfenen räumlichen Anordnung aufeinander – sozusagen zu einer Stellprobe.