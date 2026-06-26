Stellprobe - Sammlungszugänge der letzten Dekade in einem Display von Heimo Zobernig


Stellprobe - Sammlungszugänge der letzten Dekade in einem Display von Heimo Zobernig

Belvedere 21
26. Juni bis 4. Okt. 2026
Im Sommer 2026 wird das Belvedere 21 auf den Ausstellungsebenen im Erdgeschoss und im Obergeschoss mit einer groß angelegten Schau bespielt, die den Neuerwerbungen für die Belvedere-Sammlung der letzten zehn Jahre gewidmet ist. Ganz dem Profil der Sammlung entsprechend treffen dabei Kunstwerke aller Epochen in einer von Heimo Zobernig entworfenen räumlichen Anordnung aufeinander – sozusagen zu einer Stellprobe.

Zur Ausstellung
Als musealer Kernaufgabe kommt dem Sammeln eine zentrale Position zu. Die gezielte Erweiterung der Bestände aller Epochen von der Kunst des Mittelalters bis in die Gegenwart folgt dabei programmatischen Kriterien, die sich aus dem Sammlungsprofil ebenso ableiten wie aus einer Neuperspektivierung der Kunstgeschichte im Hinblick auf Leerstellen und Desiderate. So wurde und wird ein Schwerpunkt auf die substanzielle Erweiterung der Präsenz von Künstlerinnen und anderer bislang unterrepräsentierter Positionen in der Sammlung gelegt.

Die Ausstellung spiegelt diese Schwerpunktsetzungen wider und umfasst gleichermaßen historische wie zeitgenössische Kunstwerke in einem Display, das der Künstler Heimo Zobernig speziell für diese Präsentation konzipiert.

Kuratiert von Stella Rollig und Luisa Ziaja.
Assistenzkuratorinnen: Johanna Hofer und Katarina Lozo

Details zur Spielstätte:
Belvedere 21
Arsenalstraße 1, A-1030 Wien

Termine: Stellprobe - Sammlungszugänge der letzten Dekade in einem Display von Heimo Zobernig - Belvedere 21

Juni 2026
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Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel "Der Bockerer" am Di. 16. Juni 2026 um 19:45 Uhr im Theater Scala. Der Fleischhauer Karl Bockerer ist schon ein bisserl enttäuscht, als er an seinem Geburtstag aufwacht: Es ist der 20. April 1938, aber statt der erwarteten Familienfeier begeht seine Frau Binerl nicht seinen, sondern „Führers Geburtstag“, und sein Sohn Hans präsentiert schneidig seine SA-Uniform, bevor er zu einem Aufmarsch ausrückt!

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