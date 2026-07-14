Miao Ying - Come, Sit, Stay


Miao Ying - Come, Sit, Stay

Belvedere 21
10. Juli bis 4. Okt. 2026
In ihrer ersten Personale in Europa stellt die chinesische Künstlerin Miao Ying eine ungewöhnliche Analogie zwischen künstlicher Intelligenz und der Tierwelt her. Wie kaum eine technische Neuerung zuvor wird künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft grundlegend verändern. An das kollektive, ungläubige Staunen darüber schließt Miao Ying mit ihrem bemerkenswerten künstlerischen Schaffen an:

Sie führt die technischen Bedingungen von künstlicher Intelligenz vor Augen und thematisiert zugleich den zutiefst menschlichen Wunsch nach Kontrolle über diese neue Technologie.

Kuratiert von Sergey Harutoonian.
Assistenzkuratorin: Vasilena Stoyanova

Zur Ausstellung
Nach künstlerischen Ausbildungen in China und den USA entwickelt Miao Ying ein kritisches, oft ironisches Werk an der Schnittstelle von Technologie, Ideologie und digitalen Bildwelten. Ihre Installationen, Videos und Gemälde thematisieren die Mechanismen digitaler Überwachung, staatlicher Kontrolle und medialer Manipulation. Come, Sit, Stay, der an Hundebefehle angelehnte Titel ihrer Einzelausstellung im Belvedere 21, verweist auf Miao Yings bewusste Gegenüberstellung von Hundeerziehung und KI-Training durch den Menschen: Klar definierte Befehle steuern gleichermaßen Lernen und Kontrolle – sowohl bei Hunden als auch bei künstlicher Intelligenz.

In ihren jüngsten Arbeiten setzt Miao Ying KI-generierte digitale Bilder ein, die sie mithilfe generativer neuronaler Netzwerke unter festgelegten Parametern erzeugt und anschließend in analoge, malerische Formate überführt. So verschränkt sie digitale Technologien mit klassischer Bildproduktion und hinterfragt dabei unsere Wahrnehmung von Realität und Kontrolle. Diese Übersetzung vom Digitalen ins Physische verleiht den oft abstrakten Vorgängen der Datenverarbeitung eine konkrete Form und macht ihre Ästhetik sinnlich erfahrbar. Gleichzeitig greift die Künstlerin auf kulturelle Metaphern zurück, deren Ursprünge lange vor der Entwicklung moderner Computertechnologien liegen. Anspielungen auf mittelalterliche Vorstellungen von Magie, Alchemie und Beschwörung verweisen darauf, dass technische Innovationen immer auch von Projektionen, irrationalen Ängsten und Hoffnungen begleitet werden. Indem Miao Ying diese historischen Bildwelten mit den neuesten Fortschritten der künstlichen Intelligenz verbindet, entsteht ein kritischer wie auch humorvoller Blick auf eine Technologie, deren gesellschaftliche Auswirkungen erst allmählich sichtbar werden.

Details zur Spielstätte:
Belvedere 21
Arsenalstraße 1, A-1030 Wien

Termine: Miao Ying - Come, Sit, Stay - Belvedere 21

Juli 2026
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August 2026
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>Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel "Der Bockerer" am Di. 16. Juni 2026 um 19:45 Uhr im Theater Scala. © Theater Scala

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel "Der Bockerer" am Di. 16. Juni 2026 um 19:45 Uhr im Theater Scala. Der Fleischhauer Karl Bockerer ist schon ein bisserl enttäuscht, als er an seinem Geburtstag aufwacht: Es ist der 20. April 1938, aber statt der erwarteten Familienfeier begeht seine Frau Binerl nicht seinen, sondern „Führers Geburtstag“, und sein Sohn Hans präsentiert schneidig seine SA-Uniform, bevor er zu einem Aufmarsch ausrückt!

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