Die Paldauer – Bis ans Ende der Welt

DIE PALDAUER zählen seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schlagerbands in Europa! Mit ihren eigenen Ideen und einzigartigen Bühnenshows waren sie immer Vorreiter in der Branche und wurden mehrfach kopiert! Sie sind sich selbst und ihren Fans immer treu geblieben. Über 40 Jahre Erfolg sind kein Zufall!

Im Zeitalter, wo nur mehr Gigantismus zählt, und jeder Künstler dem anderen mit noch mehr Lichteffekten und Aufwand übertrumpfen möchte, bieten DIE PALDAUER ein außergewöhnliches Konzert, bei dem wieder die Lieder und die Künstler im Vordergrund stehen – genau so wie sich das die wahren Schlagerfans wünschen.

Genießen Sie Lieder aus der Anfangszeit der Band DIE PALDAUER wie „Tanz mit mir Corina“, „Düsseldorfer Girl“, „Ich muss dich wiedersehen“, „3000 Jahre‘‘ bis hin zum aktuellen Hit ,,Bis ans Ende der Welt‘‘ und natürlich einige außergewöhnliche musikalische Überraschungen in einer einzigartigen Atmosphäre.

Keine Effekthascherei, sondern nur pure Musik im einzigartigen PALDAUER-Sound und in einer herzlichen Atmosphäre!

DIE PALDAUER muss man unbedingt live erleben, denn sie sind mehr als eine Schlagerband. Lassen Sie sich überraschen!