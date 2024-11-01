Schneeberger & Bakanic Quartett - Avanti Avanti


Schneeberger & Bakanic Quartett - Avanti Avanti

Arkadenhof des Linzer Landhauses
7. Juli 2026
Zwei Virtuosen fusionieren ihre kreativen Kräfte: Der Gipsyjazz-Gitarrist Diknu Schneeberger und der stilistische Tausendsassa am Akkordeon, Christian Bakanic. In der internationalen Musikszene fest verankert, schlagen sie gemeinsam einen neuen Weg ein, der geprägt ist von spieltechnischer Exzellenz und musikalischem Erfindungsreichtum.

Eine Schubladisierung: unmöglich! Es sind eigenständige Klangwelten, die Schneeberger und Bakanic im Spannungsfeld von swingendem Gipsyjazz, feurigem Balkangroove, lyrischen Melodien und kammermusikalischer Kompositionsform zaubern und durch improvisatorische Spontanität lebendig werden lassen.

Besetzung
Schneeberger & Bakanic Quartett

Diknu Schneeberger | Gitarre

Julian Wohlmuth | Gitarre

Christian Bakanic | Akkordeon

Martin Heinzle | Kontrabass

Details zur Spielstätte:
Arkadenhof des Linzer Landhauses
Promenade 37, A-4020 Linz

Termine: Schneeberger & Bakanic Quartett - Avanti Avanti - Arkadenhof des Linzer Landhauses

Juli 2026
Di. 7. Juli 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 