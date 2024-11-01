Schneeberger & Bakanic Quartett - Avanti Avanti

Eine Schubladisierung: unmöglich! Es sind eigenständige Klangwelten, die Schneeberger und Bakanic im Spannungsfeld von swingendem Gipsyjazz, feurigem Balkangroove, lyrischen Melodien und kammermusikalischer Kompositionsform zaubern und durch improvisatorische Spontanität lebendig werden lassen.
Besetzung
Schneeberger & Bakanic Quartett
Diknu Schneeberger | Gitarre
Julian Wohlmuth | Gitarre
Christian Bakanic | Akkordeon
Martin Heinzle | Kontrabass
|Juli 2026
|Di. 7. Juli 2026
20:00 Uhr
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