Neue Wiener Concert Schrammeln - Best of


Neue Wiener Concert Schrammeln - Best of

Arkadenhof des Linzer Landhauses
14. Juli 2026
Die Neuen Wiener Concert Schrammeln spielen Schrammelmusik in ihrer ureigensten Form, jedoch im Gewand unserer Zeit. Unzählige alte ›Weana Tanz‹ und Märsche sind Inspiration für Neues. Es ist der Klang von Wien, entstanden in Wiener Heurigenlokalen, geschätzt von den berühmtesten Musiker:innen und heute aufgeführt in den Konzertsälen der Welt.

Mit dem Programm Best of entführen die Neuen Wiener Concert Schrammeln in einen gemütlichen und schwungvollen Abend.

Besetzung
Neue Wiener Concert Schrammeln

Peter Uhler | Violine

Johannes Fleischmann | Violine

Helmut Thomas Stippich | Schrammelharmonika

Peter Havlicek | Kontragitarre

Details zur Spielstätte:
Arkadenhof des Linzer Landhauses
Promenade 37, A-4020 Linz

Termine: Neue Wiener Concert Schrammeln - Best of - Arkadenhof des Linzer Landhauses

Juli 2026
Di. 14. Juli 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 