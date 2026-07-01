Neue Wiener Concert Schrammeln - Best of
14. Juli 2026
Die Neuen Wiener Concert Schrammeln spielen Schrammelmusik in ihrer ureigensten Form, jedoch im Gewand unserer Zeit. Unzählige alte ›Weana Tanz‹ und Märsche sind Inspiration für Neues. Es ist der Klang von Wien, entstanden in Wiener Heurigenlokalen, geschätzt von den berühmtesten Musiker:innen und heute aufgeführt in den Konzertsälen der Welt.
Mit dem Programm Best of entführen die Neuen Wiener Concert Schrammeln in einen gemütlichen und schwungvollen Abend.
Besetzung
Neue Wiener Concert Schrammeln
Peter Uhler | Violine
Johannes Fleischmann | Violine
Helmut Thomas Stippich | Schrammelharmonika
Peter Havlicek | Kontragitarre
Details zur Spielstätte:
Promenade 37, A-4020 Linz
Adresse: Promenade 37, A-4020 Linz
Telefon:
Fax:
Geodaten: 48.3031, 14.2832
Termine: Neue Wiener Concert Schrammeln - Best of - Arkadenhof des Linzer Landhauses