Maxjoseph - NAU
4. Aug. 2026
Die vier Musiker aus Bayern setzen sich in einer Art und Weise mit Volksmusik auseinander, die Klischees aufbricht und neue, außergewöhnliche Ideen entstehen lässt: Musik, selbst komponiert, leichtfüßig und charmant. In ihren Improvisationen schimmert Jazz, in ihrem Zusammenspiel die klassische Schulung durch und immer wieder hörbar ist der weite Horizont von vier Weltbürgern, die gleichzeitig ganz natürlich in ihrer Heimat verwurzelt sind.
Besetzung
Maxjoseph
Georg Unterholzner | Gitarre
Andreas Winkler | Steirische Harmonika
Nathanael Turban | Violine
Florian Mayrhofer | Tuba
Details zur Spielstätte:
Promenade 37, A-4020 Linz
Adresse: Promenade 37, A-4020 Linz
Telefon:
Fax:
Geodaten: 48.3031, 14.2832
Termine: Maxjoseph - NAU - Arkadenhof des Linzer Landhauses