Maxjoseph - NAU


Maxjoseph - NAU

Arkadenhof des Linzer Landhauses
4. Aug. 2026
Die vier Musiker aus Bayern setzen sich in einer Art und Weise mit Volksmusik auseinander, die Klischees aufbricht und neue, außergewöhnliche Ideen entstehen lässt: Musik, selbst komponiert, leichtfüßig und charmant. In ihren Improvisationen schimmert Jazz, in ihrem Zusammenspiel die klassische Schulung durch und immer wieder hörbar ist der weite Horizont von vier Weltbürgern, die gleichzeitig ganz natürlich in ihrer Heimat verwurzelt sind.

Besetzung
Maxjoseph

Georg Unterholzner | Gitarre

Andreas Winkler | Steirische Harmonika

Nathanael Turban | Violine

Florian Mayrhofer | Tuba

Details zur Spielstätte:
Arkadenhof des Linzer Landhauses
Promenade 37, A-4020 Linz

Termine: Maxjoseph - NAU - Arkadenhof des Linzer Landhauses

August 2026
Di. 4. Aug. 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 