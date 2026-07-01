Mario Berger - Guitarras Mágicas
28. Juli 2026
Er ist ein genialer Gitarrenvirtuose mit einem Faible für verschiedene Stile, Jahrhunderte und Regionen. Nicht weniger als fünf Instrumente hat der Gitarrenpoet für sein neues Soloprogramm im Gepäck: Klassische Gitarre, Dobro, Ukulele, Fender Stratocaster, Jazz-Archtop – und nicht zuletzt seine Stimme.
Mühelos eint Mario Berger Renaissance, Barock, Salsa, Blues, Flamenco, hawaiianische Grooves und den Sound von Santana bis hin zu den rauen Rock-Riffs eines Jimi Hendrix.
Besetzung
Mario Berger | Klassische Gitarre, Dobro, Ukulele, Fender Stratocaster, Jazz-Archtop & Gesang
Details zur Spielstätte:
Promenade 37, A-4020 Linz
Adresse: Promenade 37, A-4020 Linz
Telefon:
Fax:
Geodaten: 48.3031, 14.2832
Termine: Mario Berger - Guitarras Mágicas - Arkadenhof des Linzer Landhauses