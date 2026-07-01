Mario Berger - Guitarras Mágicas


Mario Berger - Guitarras Mágicas

Arkadenhof des Linzer Landhauses
28. Juli 2026
Er ist ein genialer Gitarrenvirtuose mit einem Faible für verschiedene Stile, Jahrhunderte und Regionen. Nicht weniger als fünf Instrumente hat der Gitarrenpoet für sein neues Soloprogramm im Gepäck: Klassische Gitarre, Dobro, Ukulele, Fender Stratocaster, Jazz-Archtop – und nicht zuletzt seine Stimme.

Mühelos eint Mario Berger Renaissance, Barock, Salsa, Blues, Flamenco, hawaiianische Grooves und den Sound von Santana bis hin zu den rauen Rock-Riffs eines Jimi Hendrix.

Besetzung
Mario Berger | Klassische Gitarre, Dobro, Ukulele, Fender Stratocaster, Jazz-Archtop & Gesang

Details zur Spielstätte:
Arkadenhof des Linzer Landhauses
Promenade 37, A-4020 Linz

Termine: Mario Berger - Guitarras Mágicas - Arkadenhof des Linzer Landhauses

Juli 2026
Di. 28. Juli 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 