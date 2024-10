HOCHWASSER BENEFIZKONZERT 2024 Arena Nova in Wiener Neustadt - Gemeinsam. Stark. Füreinander.

HOCHWASSER BENEFIZKONZERT 2024 Arena Nova in Wiener Neustadt - Gemeinsam. Stark. Füreinander.

Am Samstag, 26. Oktober 2024 findet in der Arena Nova in Wiener Neustadt ein Benefizkonzert für die vom Hochwasser betroffenen Menschen in Österreich statt. Unter anderem sind Seiler und Speer, Wanda, Christina Stürmer, Josh, Bibiza und Päm zu sehen. Der Reinerlös wird an ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH gespendet und kommt Menschen zugute, die von der Hochwasserkatastrophe in Österreich betroffen sind.