Exklusiven Sternführung - FASZINOSUM STERNENHIMMEL


Exklusiven Sternführung - FASZINOSUM STERNENHIMMEL

Archäologischer Park Magdalensberg
22. Mai 2026
Erleben Sie den Archäologischen Park Magdalensberg im Dunklen bei einer exklusiven Sternführung! Schauen Sie durch ein Teleskop in den Nachthimmel und erleben Sie Geschichte und Astronomie in einer unvergesslichen Nacht auf dem Magdalensberg!

Themenprogramm in Kooperation mit Christian Zechner von der astronomischen Vereinigung Kärnten, Leiter der Sternwarte Helmrich Lambrecht St. Kanzian

Menschen beobachten den Sternenhimmel schon seit jeher. Im Altertum gelten Himmelserscheinungen wie Kometen oder Mondfinsternisse als Zeichen der Götter. Der Nachthimmel könne überdies wichtige Ereignisse auf Erden anzeigen. „Unter welchem Stern“ man geboren wurde, ist ebenso von Bedeutung. Seit der späten Kaiserzeit war das Erstellen eines Horoskops sehr populär. Sterndeutung und –beobachtung sind im Altertum daher ein wichtiges Forschungsfeld. Im 2. Jahrhundert n. Chr. verfasst Claudius Ptolemäus den Almagest, das größte astronomische Werk des Altertums. Aus diesem Sternkatalog sind auch viele noch heute gültige Sternbilder wie z.B. Orion oder Cassiopeia bekannt.

Uhrzeit: 20:00 bis 22:00 Uhr

Kosten: Eintrittspreis + Führung Themenprogramm | 0 bis 18 Jahre Eintritt frei!

Anmeldung erforderlich!

T: +43 (0)664 620 26 62 oder +43 (0)664 80536 30547

E: [email protected]

Details zur Spielstätte:
Archäologischer Park Magdalensberg
Magdalensberg 15, A-9064 Magdalensberg

Termine: Exklusiven Sternführung - FASZINOSUM STERNENHIMMEL - Archäologischer Park Magdalensberg

Mai 2026
Fr. 22. Mai 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 