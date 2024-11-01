Farben und Formen aus Feuer - WORKSHOP mit Ing. Andreas Proksch | Die Teilonehmer:innen lernen wie ein Modell für den Sandguss, eine Bronzeklinge und ein -griff hergestellt werden. Am Ende des Workshops nehmen alle Teilnehmer:innen ihr fertiges Bronzeschwert mit nach Hause.

Der Bronzeguss ist ein Urformverfahren, bei dem flüssige Bronze, eine Legierung aus Kupfer und Zinn, in eine Form gegossen wird, um einen gewünschten Gegenstand aus Bronze herzustellen. Typische Produkte sind Waffen, Schmuck, Glocken, Plastiken, Werkzeuge und Kanonen.

Das Sandformverfahren gehört zur Gruppe der Gussverfahren der Verlorenen-Form. Aus den vorgefertigten Holz-Modellen können Klingenformen und Griffe kombiniert werden.

In diesem Workshop werden die Teilnehmer:innen ein- oder zweiteilige Vollgriffschwerter herstellen, d. h. Klinge und Griff sind aus Bronze gegossen. Es stehen vier verschiedene historische Klingenformen aus Holz zur Verfügung. Nach Auswahl der Klinge wird das Modell in einem zweiteiligen Formkasten eingeformt. Nach dem Guss wird die Klinge geschliffen und poliert. Auch beim Griff stehen mehrere Modelle zur Auswahl. Die Klinge muss nun an den gewählten Griff angepasst werden. Der Griff wird mit einem Überfangguss über die Schwertangel gegossen.

Zielgruppe: an alle Interessierte ab 18 Jahre

Uhrzeit: 09:00–17:00 Uhr

Kosten: € 395,– inklusive Material

ANMELDUNG unbedingt erforderlich! Sehr begrenzte Teilnehmer:innenzahl!

T: +43 (0)664 80 536 30547 oder +43 (0)664 8879 46 06

E: [email protected]