OKTOBERFEST 2025 IM ALPENSAAL AN DER MESSE

ALPENSAAL an der Messe
19. Okt. 2025
Das Innsbrucker Oktoberfest in der "größten Stube Tirols" findet auch 2025 statt!!! Traditionelle Blasmusik mit den INNTALERN & das Showprogramm der Familie Gundolf erwarten Sie auf der "Innsbrucker Wiesn" am 18/10/2025! EINTRITT FREI

Die Familie Gundolf lädt auch im Oktober 2025 zum Oktoberfest im Alpensaal an der Messe Innsbruck! Beste alpenländische Unterhaltung mit traditioneller Blasmusik der INNTALER & das Showprogramm mit der Familie Gundolf erwarten Sie bei der "Innsbrucker Wiesn" in der "größten Stube Tirols"!

INNSBRUCKER OKTOBERFEST IM NEUEN ALPENSAAL AN DER MESSE!
Traditionelle musikalische Unterhaltung & beste Braugastronomie
am Sonntag, 19.Oktober 2025 EINTRITT FREI

PROGRAMM:
10h30-16h: Innsbrucker Oktoberfest-Frühschoppen mit den INNTALERN, Showprogramm mit der Familie Gundolf, typische Wurstspezialitäten & Schweinsbratl-Essen (vegetarische Alternativen verfügbar!)

Reservierung erbeten bei Familie Gundolf unter:
Telefon: 0043-512-263263
Email: [email protected]

Details zur Spielstätte:
ALPENSAAL an der Messe
Kapuzinergasse 11, A-6020 Innsbruck

Oktober 2025
So. 19. Okt. 2025
