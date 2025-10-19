OKTOBERFEST 2025 IM ALPENSAAL AN DER MESSE

Das Innsbrucker Oktoberfest in der "größten Stube Tirols" findet auch 2025 statt!!! Traditionelle Blasmusik mit den INNTALERN & das Showprogramm der Familie Gundolf erwarten Sie auf der "Innsbrucker Wiesn" am 18/10/2025! EINTRITT FREI

Die Familie Gundolf lädt auch im Oktober 2025 zum Oktoberfest im Alpensaal an der Messe Innsbruck! Beste alpenländische Unterhaltung mit traditioneller Blasmusik der INNTALER & das Showprogramm mit der Familie Gundolf erwarten Sie bei der "Innsbrucker Wiesn" in der "größten Stube Tirols"!

INNSBRUCKER OKTOBERFEST IM NEUEN ALPENSAAL AN DER MESSE!

Traditionelle musikalische Unterhaltung & beste Braugastronomie

am Sonntag, 19.Oktober 2025 EINTRITT FREI

PROGRAMM:

10h30-16h: Innsbrucker Oktoberfest-Frühschoppen mit den INNTALERN, Showprogramm mit der Familie Gundolf, typische Wurstspezialitäten & Schweinsbratl-Essen (vegetarische Alternativen verfügbar!)

Reservierung erbeten bei Familie Gundolf unter:

Telefon: 0043-512-263263

Email: [email protected]