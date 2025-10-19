OKTOBERFEST 2025 IM ALPENSAAL AN DER MESSE

Die Familie Gundolf lädt auch im Oktober 2025 zum Oktoberfest im Alpensaal an der Messe Innsbruck! Beste alpenländische Unterhaltung mit traditioneller Blasmusik der INNTALER & das Showprogramm mit der Familie Gundolf erwarten Sie bei der "Innsbrucker Wiesn" in der "größten Stube Tirols"!
INNSBRUCKER OKTOBERFEST IM NEUEN ALPENSAAL AN DER MESSE!
Traditionelle musikalische Unterhaltung & beste Braugastronomie
am Sonntag, 19.Oktober 2025 EINTRITT FREI
PROGRAMM:
10h30-16h: Innsbrucker Oktoberfest-Frühschoppen mit den INNTALERN, Showprogramm mit der Familie Gundolf, typische Wurstspezialitäten & Schweinsbratl-Essen (vegetarische Alternativen verfügbar!)
Reservierung erbeten bei Familie Gundolf unter:
Telefon: 0043-512-263263
Email: [email protected]
|Oktober 2025
|So. 19. Okt. 2025
10:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen