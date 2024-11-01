MUTTERTAGSKONZERT 2026

Das perfekte Geschenk zum Muttertag für alle Mamas & Omas! Beste alpenländische Gastronomie & Unterhaltung mit dem Tiroler Showprogramm der Familie Gundolf, unterstützt von Jugend-Schuhplattlern & Musikschülern aus der Region Innsbruck erwarten Sie beim Muttertagskonzert in der "größten Stube Tirols"!

VERANSTALTUNGSABLAUF MUTTERTAGSKONZERT MIT MITTAGESSEN:

Ab 12 Uhr

Ankunft im Alpensaal an der Messe in Innsbruck & Getränkservice

Beginn Mittagessen mit Live-Musik während dem Essen

Ab 12:30 Uhr

Tiroler Showprogramm mit Schuhplattlern/Jodlern/Volksinstrumenten

inklusive Auftritten von Jugendschuhplattlern und Musikschülern auf verschiedenen Instrumenten

Ab 13:45 Uhr

Programmende

Ab 14:00 Uhr

Veranstaltungsende, gemütlicher Ausklang

PAKETPREIS MUTTERTAGSVERANSTALTUNG PRO PERSON:

60 EUR pro Person (Kinder 6-14 Jahre EUR 20,00)*

*Gruppenpreise ab 15 Personen auf Anfrage

*Aktionsgutscheine für Familienbuchungen auf Anfrage

Inkludiert:

Musikprogramm lt. Beschreibung

3-Gang-Menü:

Kürbiscremesuppe

Schweinebraten Knödel & Sauerkraut

Apfelstrudel mit Schlagsahne

(NUR GEGEN VORANMELDUNG => vegetarische Alternative: Spinatknödel mit Mangold-Gorgonzolarahmsauce)

1 Getränk (0,5l Bier od. 0,25l Wein oder ein antialkoholisches Getränk)

Reservierung erforderlich bei Familie Gundolf

Telefon: +43 512 263263

Email: [email protected]