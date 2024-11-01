Gewinnen Sie 10 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt für Tonspiele: Stradivahid und der Geigenzauber - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
MUTTERTAGSKONZERT 2026


MUTTERTAGSKONZERT 2026

ALPENSAAL an der Messe
10. Mai 2026
Das perfekte Geschenk zum Muttertag für alle Mamas & Omas! Beste alpenländische Gastronomie & Unterhaltung mit dem Tiroler Showprogramm der Familie Gundolf, unterstützt von Jugend-Schuhplattlern & Musikschülern aus der Region Innsbruck erwarten Sie beim Muttertagskonzert in der "größten Stube Tirols"!

VERANSTALTUNGSABLAUF MUTTERTAGSKONZERT MIT MITTAGESSEN:
Ab 12 Uhr
Ankunft im Alpensaal an der Messe in Innsbruck & Getränkservice
Beginn Mittagessen mit Live-Musik während dem Essen

Ab 12:30 Uhr
Tiroler Showprogramm mit Schuhplattlern/Jodlern/Volksinstrumenten
inklusive Auftritten von Jugendschuhplattlern und Musikschülern auf verschiedenen Instrumenten

Ab 13:45 Uhr
Programmende

Ab 14:00 Uhr
Veranstaltungsende, gemütlicher Ausklang

PAKETPREIS MUTTERTAGSVERANSTALTUNG PRO PERSON:
60 EUR pro Person (Kinder 6-14 Jahre EUR 20,00)*
*Gruppenpreise ab 15 Personen auf Anfrage
*Aktionsgutscheine für Familienbuchungen auf Anfrage

Inkludiert:
Musikprogramm lt. Beschreibung
3-Gang-Menü:
Kürbiscremesuppe
Schweinebraten Knödel & Sauerkraut
Apfelstrudel mit Schlagsahne
(NUR GEGEN VORANMELDUNG => vegetarische Alternative: Spinatknödel mit Mangold-Gorgonzolarahmsauce)
1 Getränk (0,5l Bier od. 0,25l Wein oder ein antialkoholisches Getränk)

Reservierung erforderlich bei Familie Gundolf
Telefon: +43 512 263263
Email: [email protected]

Details zur Spielstätte:
ALPENSAAL an der Messe
Kapuzinergasse 11, A-6020 Innsbruck

Termine: MUTTERTAGSKONZERT 2026 - ALPENSAAL an der Messe

Mai 2026
So. 10. Mai 2026
12:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 