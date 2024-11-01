MUTTERTAGSKONZERT 2026

VERANSTALTUNGSABLAUF MUTTERTAGSKONZERT MIT MITTAGESSEN:
Ab 12 Uhr
Ankunft im Alpensaal an der Messe in Innsbruck & Getränkservice
Beginn Mittagessen mit Live-Musik während dem Essen
Ab 12:30 Uhr
Tiroler Showprogramm mit Schuhplattlern/Jodlern/Volksinstrumenten
inklusive Auftritten von Jugendschuhplattlern und Musikschülern auf verschiedenen Instrumenten
Ab 13:45 Uhr
Programmende
Ab 14:00 Uhr
Veranstaltungsende, gemütlicher Ausklang
PAKETPREIS MUTTERTAGSVERANSTALTUNG PRO PERSON:
60 EUR pro Person (Kinder 6-14 Jahre EUR 20,00)*
*Gruppenpreise ab 15 Personen auf Anfrage
*Aktionsgutscheine für Familienbuchungen auf Anfrage
Inkludiert:
Musikprogramm lt. Beschreibung
3-Gang-Menü:
Kürbiscremesuppe
Schweinebraten Knödel & Sauerkraut
Apfelstrudel mit Schlagsahne
(NUR GEGEN VORANMELDUNG => vegetarische Alternative: Spinatknödel mit Mangold-Gorgonzolarahmsauce)
1 Getränk (0,5l Bier od. 0,25l Wein oder ein antialkoholisches Getränk)
Reservierung erforderlich bei Familie Gundolf
Telefon: +43 512 263263
Email: [email protected]
|Mai 2026
|So. 10. Mai 2026
12:00 Uhr
