Adventkonzerte & Bläser, Stubenmusik 2025

Advent in Tirol.... in der historischen Altstadt von Innsbruck, direkt vor dem berühmten Goldenen Dachl, umgeben von wunderschön erhaltenen mittelalterlichen Fassaden, findet alljährlich der traditionelle Innsbrucker Christkindlmarkt statt. Die Familie Gundolf bietet hierzu mit den jeweils am Samstag stattfindenden Adventkonzerten die perfekte musikalische & kulinarische Ergänzung an.

Mit stimmungsvollen Adventbläsern, Tiroler Stubenmusik und traditionellen Advent- und Weihnachtsliedern in gemütlicher Atmosphäre werden Sie auch musikalisch in Weihnachtsstimmung versetzt.

Der mit Holzmöbeln im traditionellen Stil und viel Liebe zum Detail neu gestaltete Alpensaal an der Messe bietet der Veranstaltung den perfekten Rahmen in gemütlicher Atmosphäre. Nur wenige Gehminuten vom zentralen Busparkplatz „Hofgarten“ entfernt, eignet sich der Veranstaltungssaal auch logistisch ganz hervorragend als Spielstätte für einen musikalischen Programmpunkt im Rahmen eines Innsbruck-Besuchs.

Nutzen Sie die Möglichkeit den Innsbruck-Aufenthalt Ihrer Gäste in der Vorweihnachtszeit um dieses landestypische Musikerlebnis zu bereichern. Sie haben auch die Möglichkeit verschiedene gastronomische Zusatzangebote ergänzend zu reservieren.

ALPENSAAL AN DER MESSE - „DIE GRÖSSTE STUBE TIROLS“ MITTEN IN INNSBRUCK

Die Gastronomie im Alpensaal, der „größten Stube Tirols“ mit insgesamt über 500 Sitzplätzen, verwöhnt Sie auf Wunsch gerne mit Kaffee, Kuchen & traditionellen Weihnachtskeksen oder aber auch mit einem köstlichen Abendmenü, welches ausschließlich aus Produkten heimischer, regionaler Herkunft besteht.

Musikprogramm:

Weihnachtsbläser

Typische Adventlieder

Tiroler Stubenmusik mit Saiteninstrumenten

Eintrittspreis:

39 EUR pro Person – Adventkonzert mit 1 Getränk inkludiert

(0,5l Bier, 0,2l Wein, oder ein antialkoholisches Getränk, Kinderpreis 6-14 Jahre 10 EUR):

*Gruppenpreise ab 15 Personen auf Anfrage

Aufpreise:

10 EUR pro Person für Kaffee/Tee, 1 Stück Kuchen & Weihnachtskekse

(1 Tasse Kaffee/Tee pro Person, 1 Teller Kekse pro 4 Personen)

27 EUR pro Person für ein 3-Gang Abendessen inkl. 1 Getränk

Kürbiscremesuppe

Tiroler Schweinebraten mit Kartoffeln und Gemüse

Apfelstrudel mit Schlagsahne

Vegetarisches Menü & alternative Hauptgerichte auf Anfrage verfügbar.

Zeitablauf:

16:00 Uhr Kaffee/Tee & Kuchen/Kekse werden serviert – wenn gebucht

16:30 Uhr Beginn Adventkonzert

18:00 Uhr Ende Adventkonzert

18:30 Uhr Abendessen (3-Gang Menü) wird serviert – wenn gebucht

Kontakt/Reservierung:

Telefon: 0043-512-263263

Email: [email protected]

Gruppenkonditionen: auf Anfrage

Anfahrt/Parkmöglichkeiten:

Der Alpensaal, gelegen in der Ing.-Etzel-Straße zwischen den Messeeingängen OST & SÜD, ist zu Fuß aus der gesamten Innenstadt schnell und bequem erreichbar. Die Straßenbahnlinie 1 hält direkt vor dem Saaleingang (Haltestelle Messe). Weiters wird 2022 die S-Bahnhaltestelle "Messe" eröffnet werden, wodurch der Alpensaal aus ganz Tirol mit öffentlichen Vermehrsmitteln direkt erreichbar sein wird!

Kostenfreie Parkmöglichkeit am Abend für PKWs im Bereich Messe/Sieberer Straße (keine Parkgebühr ab 19h00, Samstag ab 13h00 + Sonntag keine Kurzparkzone). Kostenpflichtige Parkgarage in unmittelbarer Nähe zum Alpensaal in der Sieberer Straße ebenfalls verfügbar (Richtpreis 1 EUR / Stunde). Weitere Parkgaragen für PKW's im Bereich SOWI-Kaiserjägerstraße & Ing-Etzel-Straße-Klara-Pölt-Weg, für Reisebusse steht das zentrale Busterminal am Hofgarten zur Verfügung (jeweils ca. 250m Gehdistanz).