SAMMELN FÜR DIE ZUKUNFT - 250 Jahre ALBERTINA - Albrecht Dürer: Feldhase, 1502


SAMMELN FÜR DIE ZUKUNFT - 250 Jahre ALBERTINA

Albertina
19. Juni bis 11. Okt. 2026
Sie umfasst über eine Million Objekte, zählt zu den bedeutendsten grafischen Sammlungen der Welt und wurde vor 250 Jahren gegründet: Die Sammlung der ALBERTINA. Aus der einstmals privaten Sammlung wurde ein Museum von Weltrang. Den Grundstein dazu legte 1776 bekanntermaßen Albert von Sachsen-Teschen. Die Ausstellung beleuchtet erstmals auch den weiblichen Anteil an dieser weltberühmten Sammlung.

So wird Marie Christine, Lieblingstochter Maria Theresias, in den Fokus gerückt und gezeigt, wie sie mit ihrem Mann Albert die Sammlung systematisch aufbaute.

Die Ausstellung ergründet die Anfänge der ALBERTINA und die jeweiligen Motive der Sammelnden. Welches Profil sollte entwickelt werden und zu welchem Zweck wurde gesammelt?

Welche Künstlerinnen und Künstler wurden favorisiert? Wann kamen die großen Konvolute zum Werk Albrecht Dürers oder Egon Schieles an das Haus?

Diese und weitere Fragen werden anhand wertvoller Beispiele wie dem Feldhasen von Dürer beantwortet. Dabei richtet sich der Blick nicht nur zurück auf eine große Geschichte, sondern zugleich nach vorne in die Zukunft.

Details zur Spielstätte:
Albertina
Albertinaplatz 1, A-1010 Wien

Termine: SAMMELN FÜR DIE ZUKUNFT - 250 Jahre ALBERTINA - Albertina

Juni 2026
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>Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel "Der Bockerer" am Di. 16. Juni 2026 um 19:45 Uhr im Theater Scala. © Theater Scala

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel "Der Bockerer" am Di. 16. Juni 2026 um 19:45 Uhr im Theater Scala. Der Fleischhauer Karl Bockerer ist schon ein bisserl enttäuscht, als er an seinem Geburtstag aufwacht: Es ist der 20. April 1938, aber statt der erwarteten Familienfeier begeht seine Frau Binerl nicht seinen, sondern „Führers Geburtstag“, und sein Sohn Hans präsentiert schneidig seine SA-Uniform, bevor er zu einem Aufmarsch ausrückt!

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