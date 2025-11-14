LEIKO IKEMURA - Motherscapes

Taxi 40100

Monatsgewinn in Wien

Taxi 40100 befördert monatlich zehntausende BesucherInnen zu deren Kulturevents. Dieses Monat verlosen wir folgende Freikarten:

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Musical tick, tick... BOOM! am Mi. 14. Jänner 2026 um 20:00 Uhr in der Volksoper Wien. Jon ist ein vielsprechender Musicalkomponist und -texter, arbeitet als Kellner in New York und träumt seit Jahren von einer Karriere am Broadway.

Weitere Infos und zur Verlosung anmelden