Stefko Hanushevsky erzählt: Der große Diktator

Österreichische Erstaufführung - 1940 kam Charlie Chaplins Filmklassiker DER GROßE DIKTATOR über den Größenwahn Adolf Hitlers in die Kinos, in dem der populärste Komiker seiner Zeit zu Beginn des Zweiten Weltkrieges ein humanistisches Statement machte. Stefko Hanushevsky formt daraus seine eigene Geschichte und nimmt die Zuschauer:innen mit auf eine fantastische Bustour zu seiner Kindheit auf dem Land in Oberösterreich, seiner Liebe zu Chaplin und den Filmen, seiner Zeit als Reiseleiter in den Abgründen der österreichischen Tourismusindustrie und seinem Traum von der großen Karriere in New York. In unzähligen Rollen verknüpft er in einem fulminanten Solo Film, Fiktion und Biografie.