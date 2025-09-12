Doch nach einem verstörenden Traum beschließt Yong-Hye plötzlich, kein Fleisch mehr zu essen, was zu Irritationen in ihrer Familie und zu einer Kette von Umbrüchen führt.
Die preisgekrönte südkoreanische Autorin Han Kang thematisiert in ihrem Roman Fragen nach (Selbst-)Kontrolle, Patriarchat und weiblichem Widerstand. Sie schrieb mit DIE VEGETARIERIN einen Weltbestseller.
Regie: Marie Schleef
Bühne: Lina Oanh Nguyễn
Kostüme: Ji Hyung Nam
Sounddesign: Christoph Mateka
Video: Lillian Canright
Licht: Marcus Loran
Dramaturgie: Sarah Lorenz
Deutsch von Ki-Hyang Lee
Nach dem Roman von Han Kang
|September 2025
|Fr. 12. Sept. 2025
20:00 Uhr
|Fr. 26. Sept. 2025
20:00 Uhr
