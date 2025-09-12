Deutschsprachige Erstaufführung - Laut der Beschreibung ihres Ehemannes könnte Yong-Hye durchschnittlicher nicht sein. Ihr Aussehen ist in Ordnung, sie ist verlässlich, die Pflichten ihrer Ehe erfüllt sie widerstandslos.

Doch nach einem verstörenden Traum beschließt Yong-Hye plötzlich, kein Fleisch mehr zu essen, was zu Irritationen in ihrer Familie und zu einer Kette von Umbrüchen führt.

Die preisgekrönte südkoreanische Autorin Han Kang thematisiert in ihrem Roman Fragen nach (Selbst-)Kontrolle, Patriarchat und weiblichem Widerstand. Sie schrieb mit DIE VEGETARIERIN einen Weltbestseller.

Regie: Marie Schleef

Bühne: Lina Oanh Nguyễn

Kostüme: Ji Hyung Nam

Sounddesign: Christoph Mateka

Video: Lillian Canright

Licht: Marcus Loran

Dramaturgie: Sarah Lorenz

Deutsch von Ki-Hyang Lee

Nach dem Roman von Han Kang