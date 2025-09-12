Die Vegetarierin


Akademietheater
12. bis 26. Sept. 2025
Deutschsprachige Erstaufführung - Laut der Beschreibung ihres Ehemannes könnte Yong-Hye durchschnittlicher nicht sein. Ihr Aussehen ist in Ordnung, sie ist verlässlich, die Pflichten ihrer Ehe erfüllt sie widerstandslos.

Doch nach einem verstörenden Traum beschließt Yong-Hye plötzlich, kein Fleisch mehr zu essen, was zu Irritationen in ihrer Familie und zu einer Kette von Umbrüchen führt.

Die preisgekrönte südkoreanische Autorin Han Kang thematisiert in ihrem Roman Fragen nach (Selbst-)Kontrolle, Patriarchat und weiblichem Widerstand. Sie schrieb mit DIE VEGETARIERIN einen Weltbestseller.

Regie: Marie Schleef
Bühne: Lina Oanh Nguyễn
Kostüme: Ji Hyung Nam
Sounddesign: Christoph Mateka
Video: Lillian Canright
Licht: Marcus Loran
Dramaturgie: Sarah Lorenz

Deutsch von Ki-Hyang Lee

Nach dem Roman von Han Kang

Details zur Spielstätte:
Akademietheater
Lisztstraße 1, A-1030 Wien

September 2025
Fr. 12. Sept. 2025
Fr. 26. Sept. 2025
