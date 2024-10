ELMAR TRENKWALDER

Seit mehr als drei Jahrzehnten überzeugt der österreichische Künstler Elmar Trenkwalder mit einem Werk von faszinierender inhaltlicher und visueller Mehrdeutigkeit. Seine monumentalen Keramikskulpturen erinnern in ihrem fantastischen, überbordenden Detailreichtum an prunkvolle Architekturen des Barock und Rokoko, aber auch an asiatische Formen. Es ist vor allem die radikale Herangehensweise, die Trenkwalder eine einzigartige Position in der internationalen Kunstszene einräumt.