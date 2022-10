PINK - Summer Carnival 2023

Heute kündigte die globale Pop Ikone ihre Europa Tour an, die ein Konzert im Ernst-Happel-Stadion in Wien am Samstag, 1. Juli 2023 beinhaltet. P!NK wird ihre ausdrucksstarke Stimme und energiegeladene Live Show zum ersten Mal seit ihrer legendären ausverkauften Beautiful Trauma World Tour 2019 wieder nach Österreich bringen.

P!NK sagt: “It’s been a long three years and I’ve missed live music so so much…. So it’s finally time! I am so excited to get back to the UK and Europe to sing, cry, sweat and make new memories with my friends. It’s going to be magical!”

Bekannt für ihre spektakulären Live Shows und ihre kolossale Produktion, kombiniert mit ihrem einzigartigen Talent, wird auch P!NKs Summer Carnival 2023 einen eindrucksvollen Meilenstein in ihrer ohnehin schon phänomenalen Karriere setzen und ein unvergessliches Live-Erlebnis für ihre Fans sein.

P!NKs letzter Wien-Auftritt, war eine von 27 spektakulären ausverkauften Stadion-Shows im Vereinigten Königreich und Europa. Die Kronen Zeitung schrieb am 25. Juli 2019 in dem Artikel Pink: Akrobatik gegen die Gesetze der Schwerkraft: „Pink ist viel mehr als bloße Musik. Sie ist eine leibhaftige Botschafterin für Menschlichkeit, Selbstbewusstsein und Nächstenliebe – gesegnet mit einem Naturtalent für Musik und Theatralik“.