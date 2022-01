Guns N’ Roses - Ernst Happel Stadion Juli 2022

Guns N'Roses holen am 13. Juli 2022 im Ernst Happel Stadion ihr ursprünglich für Juni 2020 vorgesehenes Konzert in Wien nach. Als Special Guest ist Gary Clark Jr. zu sehen.

Nach der Gründung der Gruppe im Jahr 1985 haben GUNS N’ ROSES der aufstrebenden Rockszene in Los Angeles eine ungezügelte, konkurrenzlose und unaufhaltsame Attitüde verliehen. Mit der Veröffentlichung ihres Debüts „Appetite for Destruction“ aus dem Jahr 1987 - dem meistverkauften US-Debüt aller Zeiten mit 30 Millionen Exemplaren weltweit - eroberten sie die ganze Welt. 1991 belegten die siebenfach-Platin Alben „Use Your Illusion I“ und „Use Your Illusion II“ bereits bei Veröffentlichung die ersten beiden Plätze der Billboard Top 200. Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben GUNS N’ ROSES nach der von der Kritik gefeierten Veröffentlichung des RIAA-Platin-zertifizierten Albums „Chinese Democracy“ 2008 weltweit ausverkaufte Shows und Festivals als Headlines gespielt. GUNS N’ ROSES sind einer der wichtigsten und einflussreichsten Acts in der Musikgeschichte und setzen weiterhin Maßstäbe für Live-Auftritte, die mit Millionen von Fans auf der ganzen Welt in Verbindung stehen. Seit der Wiedervereinigung im Jahr 2016 haben GUNS N’ ROSES weltweit über 5 Millionen Tickets für ihre ‚Not In This Lifetime‘- Tour verkauft.

GUNS N’ ROSES: Axl Rose (Gesang, Klavier), Duff McKagan (Bass), Slash (Leadgitarre), Dizzy Reed (Keyboard), Richard Fortus (Rhythmusgitarre), Frank Ferrer (Schlagzeug) und Melissa Reese (Keyboard).