L’arbore di Diana

DRAMMA GIOCOSO IN ZWEI AKTEN - Libretto von Lorenzo Da Ponte - Golden glänzen die Äpfel am Baum der Göttin Diana – aber nur so lange, wie deren Anhängerinnen keusch bleiben. Liebesgott Amore hat wenig für Keuschheit übrig und schleust drei junge Männer in Dianas Reich ein; die Folgen sind schon bald an den Früchten des Baumes zu sehen.