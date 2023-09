Denis & Katya

Eine „Romeo und Julia“-Geschichte in den Zeiten von Social Media: Zwei russische Teenager verstecken sich in einer Hütte vor ihren Eltern. Als die Polizei die beiden aufspürt, eskaliert die Situation – und Denis und Katya lassen per Social Media die Welt an dem Konflikt teilhaben. Die realen Akteur*innen und ihre weltweiten Viewer befeuern sich gegenseitig, digitale Wahrnehmung und Realität verschwimmen. Was im virtuellen Raum Spiel zu sein scheint, wird bitterer Ernst.