Musikrevue von Alexander Hauer & Lukas Wachernig - Beschwingt fragt die Musikrevue mit einem Augenzwinkern Richtung Schauspiel frech: ›So what?! Kann denn Liebe Sünde sein?‹

Vo Mello bis ge Schoppornou läuft unser Freischütz Max, denn er Wants to know what love is. Er Mecht so gern landen bei der Försterstochter Agathe, denn She’s got the power. Zuvor muss Max dem Vater aber beweisen, dass er kein Bad Guy ist. Der fragt sich nämlich Was soll das und sieht schon den Bad Moon Rising. Ein Wannabe kommt ihm nicht ins Haus, da spielt er ihm lieber Das Lied vom Tod. Diese Bitter Sweet Symphony hält Max aber nicht auf. Er ist ein Believer und weiß, An Tagen wie diesen, Always look on the Bright Side of Life.

Auch in ihrer 11. Auflage verführt die beliebte Musikrevue mit einer aberwitzigen Geschichte, vielen Überraschungen und jeder Menge Hits aus der Rock- und Popgeschichte. Das Publikum erwartet eine tollkühne Jäger-Revue, die die Geschichte vom >Freischütz< mit über 40 Songs aus 10 Jahrzehnten und allerlei absurden Wendungen neu erzählt, göttliche Überraschungen inklusive.

Buch & Regie | Lukas Wachernig

Buch | Alexander Hauer

Musikalische Leitung | Gerald Huber-Wiederbauer und Michael Strauss

Regieassistenz | Anik Opréa, Miriam Griebaum

Einstudierung | Magdalena Schweiger

Choreografie | Thomas Huber

Bühnenbild | Daniel Sommergruber

Kostüme | Julia Klug

Maske | Beate Lentsch-Bayerl

Ton | Bernhard Sodek

Lichtdesign | Jakob Bogensperger

Ensemble | Dagmar Bernhard, Eleftherios Chladt, Thomas Dapoz, Florian Sebastian Fitz, Valentina Inzko Fink, Matthias Liener, Cornelia Mooswalder, Katja Reichert

Musik | Haus- & Hofband Jazzclub Melk