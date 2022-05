Glory Days

Musikrevue goes Science-Fiction! 40 Evergreens und Popsongs zeigen den Weg zurück in die Zukunft. Ein Widerspruch? Nicht für die Jungen Römer dieser Show, denn sie sind unsere Helden von heute und gekommen, um zu bleiben. Ausgestattet mit High Hopes fühlen sie sich wie Royals, tauchen ab in Sweet Dreams, um mit dem Bruttosozialprodukt nur kurz die Welt zu retten.

Sie wissen: Die Glory Days sind noch lange nicht passé, sie liegen erst vor uns. Und sollte ihnen jemand Küssen verboten zurufen, werden sie bei Bacardi Feeling ein What’s up antworten. Hier treffen futuristische Designs auf historische Kostüme und berühmte Herrscher*innen werden ins nächste Jahrhundert katapultiert. Alles in allem: Get Lucky! Let’s dance! Erstmals wird die Musikrevue von der groß artigen Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Tania Golden inszeniert. Tania Golden I Buch & Regie

Gerald Huber-Weiderbauer, Michael Strauss, Magdalena Schweiger I Musikalische Leitung & Arrangements

Thomas Huber I Choreographie

Daniel Sommergruber I Bühne

Julia Klug I Kostüme

Beate Bayerl I Maske Ensemble:

Eleftherios Chladt

Thomas Dapoz

Florian Sebastian Fitz

Valentina Inzko Fink

Matthias Liener

Cornelia Mooswalder

Bettina Soriat

Teresa Renner Haus- & Hofband des Jazzclub Melk