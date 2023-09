Aristocats

Plötzlich sitzen sie auf der Straße! Die französische Hauskatze Duchesse und ihre wohlbehüteten Kinder Marie, Toulouse und Berlioz werden als Erben der vermögenden Madame Adelaide Bonfamille eingesetzt, was dem Butler Edgar gar nicht passt. Die Katzenfamilie muss also verschwinden, und zwar sofort. Aus dem gemütlichen Heim geworfen, gibt es statt Musikstunden, flauschigen Pölstern und englischem Tee plötzlich zugige Dachkammern, Straßenköter und schnatternde Gänse, mit denen sich die edlen Katzen herumschlagen müssen.

Was macht mehr Spaß? Das behütete Leben im Haus oder das aufregende Leben auf der Straße? In einer wahren Abenteuergeschichte voller wilder Verfolgungsjagden und spannender Wendungen versuchen die Katzen, zurück nach Hause zu finden. Dabei hilft ihnen nicht zuletzt der Straßenkater Thomas O’Malley. Freundschaften entstehen eben an den ungewöhnlichsten Orten – und Liebe manchmal auch.

Zu den mitreißenden Songs des Disneyfilms und mit ganz viel Fantasie und Spielfreude wird die Geschichte der Katzenfamilie nun auf der Volksopernbühne in einer Erzählfassung von Nicolaus Hagg zum Leben erweckt.

Familienstück von G. Bruns, R. Sherman u. a.

In deutscher Sprache

Empfohlen ab 4 Jahren

Besetzung

Dirigent: Tobias Wögerer

Regie: Florian Hurler

Edgar / Erzähler: Nicolaus Hagg

Duchesse: Lisa Habermann

Thomas O'Malley: Peter Lesiak

Napoleon: Daniel Ohlenschläger

Lafayette: Wolfgang Gratschmaier

Amelia Gabble: Julia Koci

Abigail Gabble: Martina Dorak

Swingy: Jakob Semotan

Hit Cat (Englischer Kater): Kevin Perry

Billy Boss (Russischer Kater): Eva Zamostny