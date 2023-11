UTE LEMPER - Die Zeitreisende

Die Künstlerin erzählt von den sechs Jahr­zehn­ten auf ihrer Lebens­büh­ne vor und hin­ter dem Vor­hang, von über 40 Jah­ren Musik­krea­tio­nen und Thea­ter­er­leb­nis­sen zwi­schen Wien, Ber­lin, Paris, Lon­don, New York und der gan­zen Welt. Schon immer sin­nier­te sie über ihre Her­kunft, die alten und neu­en Gesich­ter der deut­schen Geschich­te und ihrer Ver­ant­wor­tung als Künst­le­rin.

"Die Zeitreisende" Ute Lemper liest aus ihrer neuen Autobiografie.

UTE LEMPER (Rezitation/Gesang)

MICHAEL RÖMER (Klavier)

​“Lem­per erzählt von ihren gros­sen und klei­nen Erfol­gen, aber vor allem von ihren Erkennt­nis­sen, Ver­lus­ten, Wahr­neh­mun­gen und Begeg­nun­gen.„

Ein poe­ti­scher Abend in Musik und Wort und mit viel Gefühl, der gleich­zei­tig die par­al­le­len zeit­ge­schicht­li­chen Ereig­nis­se der sich rapi­de wan­deln­den Welt reflek­tiert.

​“Eine Zeit­rei­se einer außer­ge­wöhn­li­chen Frau„

GAS­TRO­NO­MIE:

Das Restau­rant im Thea­ter­saal hat für Sie immer 1 Stun­de vor Vorstellungsbe­ginn geöff­net. Die Theater‑, Spei­­­se- und Geträn­ke­kar­te fin­den Sie hier: EVENT­GAS­TRO­NO­MIE

Spei­sen kön­nen bis zu 20 Minu­ten vor Vor­stel­lungs­be­ginn bestellt wer­den, für die Pau­se kön­nen Sie ger­ne bereits vor Beginn Ihre Bestel­lung bekannt geben. Freuen Sie sich auf einen kuli­­na­­risch-genus­s­­vol­­len Abend mit unvergess­li­chen Showmomenten!

PREIS­KA­TE­GO­RIEN:

KAT1: Pre­­­­­mi­um-Tische. Hier sit­zen Sie als Paar oder als geschlos­se­ne Grup­pe mit bis zu vier Per­so­nen an einem eige­nen Tisch im vor­de­ren Bereich des Saals oder in der ers­ten Rei­he des obe­ren Bereichs oder in einer Loge.

KAT2: Grö­ße­re Gemeinschaftstische.

KAT3: 2‑er Tische im hin­te­ren Bereich des Saals – jedoch 1 Reihe

KAT4: 2‑er Tische im hin­te­ren Bereich des Saals – Rei­he 2 oder 3