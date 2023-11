ANITA EBERWEIN verkörpert an diesem Abend „Dalida“, erzählt aus ihrem Leben und singt ihre Lieder, die fast immer ein Spie­gel ihrer See­le und ihrer Sehn­süch­te waren, aber auch ihren Wil­len zei­gen, hart für ihren Erfolg zu arbeiten. Ein Abend rasant und schwungvoll - im Wechselbad der Gefühle. Welt­star, Aus­nah­me­künst­le­rin, eine Frau – unkon­ven­tio­nell in konventionellen Zei­ten – ihrer Zeit immer einen Schritt voraus.

Wer kennt sie nicht: Lie­der wie ​„Parole,Parole“ ​„Am Tag als der Regen kam“ oder ​„Gigi, l’amoroso“?

Sie trat welt­weit auf, vom Pari­ser Olym­pia bis hin zur Car­ne­gie Hall in New York. Ihre Kar­rie­re über­stand meh­re­re Jahr­zehn­te und selbst die Dis­co-Ära in den 70iger Jah­ren mach­te sie sich zu eigen.

Ihre glanz­vol­le Kar­rie­re wur­de von unzäh­li­gen pri­va­ten Schick­sals­schlä­gen über­schat­tet, bis sie sich 1987 selbst das Leben nahm: ​„Das Leben ist mir uner­träg­lich, ver­zeiht mir“.

… “ das Wich­tigs­te ist das Sein zur Lie­be hin“ …

Besetzung

Musikalische Leitung, Arrangements,

Klavier: Herbert Otahal

Geige: Paul Kropfitsch

Bass: Paul Hondl

Schlagzeug: Gerfried Krainer

Buch & Regie: Anita Eberwein

