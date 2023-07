SCHMETTERLINGE KINDERTHEATER - Die Geggis

Dass die grünen Sumpfgeggis und die roten Felsgeggis miteinander verfeindet sind, ohne einander begegnet zu sein, mag fürs erste seltsam erscheinen. Kann man denn jemand hassen, den man gar nicht kennt? Man kann. Leider! Dabei sind unsere Geggis, die grünen, wie auch die roten, im Grunde keine üblen Zeitgenossen. Sie haben nur einen Fehler: Sie sind nicht gerade das, was man sich unter aufgeschlossen und weltoffen vorstellt. Dazu leben sie zu sehr in Isolation, jeder Geggistamm bleibt unter sich und will es auch bleiben.