Nonnsense

NONNSENSE ist das witzig flippige Musical (Bestes Off Broadway Musical 1986) rund um fünf singende, tanzende und steppende Nonnen, die den Ausweg aus ihrer Geldnot in der Aufführung einer kleinen Show suchen. Aufgrund einer verdorbenen Bouillabaisse hat die Köchin des missionarischen Ordens der „Kleinen Schwestern vom Flötzersteig“, den Großteil ihrer Mitschwestern unglücklicherweise gegen Himmel geschickt. Da Beerdigungen teuer und die Klosterkassen leer sind, muss also eine neue Einnahmequelle her.